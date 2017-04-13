ФОТО: Стиль Мелании Трамп вдохновил других первых леди мира

Кронпринцесса Дании Мэри, первая леди США Мелания Трамп и королева Бельгии Матильда
 

Кронпринцесса Дании Мэри, первая леди США Мелания Трамп и королева Бельгии Матильда. Фото: Vida Press/EPA/Scanpix/Vida Press

В день инаугурации президента США Дональда Трампа его супруга Мелания в январе этого года вышла в свет в голубом пальто дизайнера Ralph Lauren, напомнив многим икону стиля, бывшую первую леди США Жаклин Кеннеди. Спустя несколько месяцев стиль Трамп вдохновил и представительниц королевских домов Европы, пишет Vogue.

Голубое пальто Мелании Трамп вдохновило королеву Бельгии Матильду и кронпринцессу Дании Мэри.

В марте обе вышли в свет в голубых пальто «Жаклин Кеннеди», что многим напомнил Меланию в день инаугурации. Vogue назвал это «Эффектом Мелании», указав, что первая леди США вдохновила других первых леди, королев и принцесс по всему миру, сообщает Apollo.

Реклама

Кронпринцесса Дании МэриКронпринцесса Дании Мэри. Фото: Vida Press

Королева Бельгии МатильдаКоролева Бельгии Матильда. Фото: Vida Press

Первая леди Аргентины Хулиана Авада во время своего визита в США была одета в похожем стиле, и ее наряд был в том же актуальном в этом сезоне оттенке голубого.

Хулиана АвадаХулиана Авада. Фото: Vida Press

Британский Daily Mail сообщает, что не только пальто в день инаугурации вдохновило королевские семьи, но и другие наряды и цвета, которые предпочитает Мелания Трамп.

Первая леди США Мелания Трамп и кронпринцесса ВикторияПервая леди США Мелания Трамп и кронпринцесса Виктория. Фото: AP/Scanpix/Vida Press

Еще по этой теме
ТОП-5 моделей, соблазнивших президентов: от Мэрилин до Мелании

ТОП-5 моделей, соблазнивших президентов: от Мэрилин до Мелании

Первый официальный портрет Мелании Трамп вызвал негодование американцев

Первый официальный портрет Мелании Трамп вызвал негодование американцев

ФОТО: Мелания Трамп затмила королеву Ранию, надев «мусульманское» изумрудное платье

ФОТО: Мелания Трамп затмила королеву Ранию, надев «мусульманское» изумрудное платье


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

reklama.vesti.lv

Что происходит, когда на скорости 220 км/час отказывают тормоза Hi-Tech

Что происходит, когда на скорости 220 км/час отказывают тормоза

Поклонники Лазарева восхищены стилем его 2-летнего сына Showbiz

Поклонники Лазарева восхищены стилем его 2-летнего сына

Лепс выступил в Риге с аншлагом и cделал то, чего никто не ожида Showbiz

Лепс выступил в Риге с аншлагом и cделал то, чего никто не ожида

«Обменявшиеся» голосами финские чревовещатели поразили сеть Hi-Tech

«Обменявшиеся» голосами финские чревовещатели поразили сеть

Галкин прокомментировал предстоящую операцию Пугачевой Showbiz

Галкин прокомментировал предстоящую операцию Пугачевой

Мелания Трамп

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Kadaga
189 000 EUR
Дом
Дом Lapsas
158 900 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Квартиры, Юрмала
Продают Квартиры, Юрмала 620 000 EUR
Сдают Квартиры, Тейка
Сдают Квартиры, Тейка 330 EUR
Сдают Производство / Склад Центр
Сдают Производство / Склад Центр 2700 EUR
Продают Дом, Юрмала
Продают Дом, Юрмала 137 000 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 