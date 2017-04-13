ФОТО: Стиль Мелании Трамп вдохновил других первых леди мира

В день инаугурации президента США Дональда Трампа его супруга Мелания в январе этого года вышла в свет в голубом пальто дизайнера Ralph Lauren, напомнив многим икону стиля, бывшую первую леди США Жаклин Кеннеди. Спустя несколько месяцев стиль Трамп вдохновил и представительниц королевских домов Европы, пишет Vogue.
Голубое пальто Мелании Трамп вдохновило королеву Бельгии Матильду и кронпринцессу Дании Мэри.
В марте обе вышли в свет в голубых пальто «Жаклин Кеннеди», что многим напомнил Меланию в день инаугурации. Vogue назвал это «Эффектом Мелании», указав, что первая леди США вдохновила других первых леди, королев и принцесс по всему миру, сообщает Apollo.
Кронпринцесса Дании Мэри. Фото: Vida Press
Королева Бельгии Матильда. Фото: Vida Press
Первая леди Аргентины Хулиана Авада во время своего визита в США была одета в похожем стиле, и ее наряд был в том же актуальном в этом сезоне оттенке голубого.
Хулиана Авада. Фото: Vida Press
Британский Daily Mail сообщает, что не только пальто в день инаугурации вдохновило королевские семьи, но и другие наряды и цвета, которые предпочитает Мелания Трамп.
Первая леди США Мелания Трамп и кронпринцесса Виктория. Фото: AP/Scanpix/Vida PressЕще по этой теме