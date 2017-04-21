В Риге открывается выставка «Тайны Востока. Западная мода и Китай»

27 апреля 2017 года в 18:30 в Музее моды (Старая Рига, ул. Грециниеку, 24) состоится открытие новой выставки – «Тайны Востока. Западная мода и Китай». С 28 апреля посетители музея смогут увидеть несколько десятков уникальных нарядов и множество аксессуаров разных эпох (от XVIII до XXI века) из коллекции Александра Васильева. Главная тема выставки – влияние Китая на западную моду на протяжении четырех столетий.

Выставка позволит проследить развитие интереса к этой древней культуре, расставляя акценты на самых ярких проявлениях влияния Китая на умы и вкусы европейцев и американцев: от стиля шинуазри (chinoiserie) эпохи рококо к романтизму и Викторианской эпохе; от Шанхая, в 20-х годах XX века ставшего центром развлечений и порока, а также прибежищем эмигрантов со всей Европы, до эпохи Мао Цзедуна, экспортных товаров того времени и стиля «униформа».

Дальний Восток, города Шанхай и Харбин давно стали объектом исследований Александра Васильева, поскольку именно там осело большое количество эмигрантов, бежавших от Советской власти.

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Были среди них знаменитости, были члены аристократических фамилий, были и интеллигентные люди, не ждавшие ничего хорошего от новой власти.

Среди таких вынужденных эмигрантов расцвел талант одной из звезд шанхайской моды – Александры Грамолиной, хозяйки модного ателье «Modern Woman», переехавшей в 50-е годы в Ригу.

Здесь она стала художественным директором знаменитого Рижского Дома моделей. Ее модели также представлены на выставке.

Фото: пресс-фото

Современные модельеры часто обращаются к китайскому искусству в поисках вдохновения. Модельер Ив Сен-Лоран особенно любил эту тему и даже создал духи «Опиум». Можно вспомнить и японского модельера Кензо Такада, и много других имен.

Сегодня китайская тема не теряет своей актуальности. Множество модельеров ищут вдохновение на Востоке, который манит художников нераскрытыми тайнами.

Выставка «Тайны Востока. Западная мода и Китай» в Музее моды в Риге будет работать шесть месяцев.

Фото: пресс-фото

Экспонаты из уникальной коллекции Александра Васильева (одна из трех самых больших частных коллекций костюма и аксессуаров, насчитывает около 55 тысяч предметов) будут дополнять видео и аудиоматериалы.

В музее можно будет познакомиться с краткой историей Китая, музыкой европейских композиторов, написанной под влиянием китайской истории и мифологии, узнать больше об искусстве каллиграфии, попробовать самим написать послание с помощью иероглифов, примерить китайский народный костюм, послушать гидов, которые расскажут о секретах производства шелка, фарфора, расскажут о знаменитых изобретениях и их влиянии на европейскую культуру.

Фото: пресс-фото

В рамках выставки пройдут лекции и мастер-классы.

Первое мероприятие, связанное с темой выставки, состоится 14 мая и будет посвящено китайской поэзии и каллиграфии. Следите за информацией на сайте музея!

Музей моды в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева был открыт осенью 2016 года. В тематических выставках и в интерактивной экспозиции музея можно не только посмотреть наряды и аксессуары, но и проникнуться атмосферой времени и узнать больше о культуре ушедших веков.

Адрес музея: Рига, ул. Грециниеку, 24.

Время работы: каждый день с 11.00 до 18.00.

Цена билета: 7 EUR, для групп - 6 EUR, школьникам, студентам и пенсионерам - 5 EUR.







































Aizvērt В Риге открылся Музей моды Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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