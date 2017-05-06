Скандальный модный бренд создал самые «уродливые» босоножки

Пока модницы привыкали носить «кроксы», дизайнеры придумали им не менее странную замену. На днях в иностранных Интернет-магазинах появилась летняя обувь, которая вряд ли оставит кого-либо равнодушным.
Западная пресса обратила внимание на новую коллаборацию обувной марки Camper и бренда Eckhaus Latta, не так давно выпустившего скандальную рекламу, в которой пары по-настоящему занимаются сексом.
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Результатом работы двух творческих команд стала линейка весьма странных босоножек.
Редакторы глянцевых изданий уже окрестили новинку «уродливой» — модель представляет собой кожаные сандалии на платформе с вязаными вставками.
Несмотря на довольно неоднозначный вид обуви, журналисты предсказывают ей большой успех — по их мнению, совсем скоро необычные босоножки будут носить известные it-girls. Мы же немного сомневается в столь смелых прогнозах. А что скажете вы?
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