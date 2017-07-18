Она восхитительна! Кейт Миддлтон очаровала Польшу модными образами

Накануне днем Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми - принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой - прибыли с официальным визитом в Польшу. Принимать у себя членов британской королевской семьи - большая честь для любой страны, а потому столь почетных гостей тут, естественно, ждали с нетерпением и тщательно готовились к этому событию.
- Королевский прием: ослепительные наряды, диадемы и очень смелое декольте Кейт 13 июля 2017 г.
- Кейт Миддлтон публично отчитала 3-летнего сына на свадьбе сестры 22 мая 2017 г.
- Стиль Кейт Миддлтон: от джинсов с кедами до костюма от Armani 21 апреля 2017 г.
- Даже в скромных пальто и шляпке Кейт Миддлтон затмила принцесс Беатрис и Евгению 19 апреля 2017 г.
- ВИДЕО: Кейт Миддлтон восхитила роскошным платьем на премьере мюзикла 6 апреля 2017 г.
- Королева в изумрудном! Кейт Миддлтон восхитительна назло всем слухам 29 марта 2017 г.
- Кейт Миддлтон в Париже сменила три роскошных наряда за вечер 20 марта 2017 г.
- Кейт Миддлтон объяснила девочке, что значит быть принцессой 25 января 2017 г.
- Кейт Миддлтон вновь надела тиару принцессы Дианы и блеснула на балу 9 декабря 2016 г.
В варшавском аэропорту им. Фредерика Шопена герцога и герцогиню Кембриджских с сыном и дочкой торжественно встретили президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда.
На трапе частного самолета Кейт Миддлтон появилась в элегантном белоснежном наряде от Alexander McQueen - одного из своих любимых брендов.
Дополнили образ супруги принца Уильяма классические лодочки нюдового цвета и изысканные украшения.
В тот же день вечером посол Великобритании в Польше устроил прием в честь прибытия королевской четы.
Для этого мероприятия Кейт выбрала интересное коктейльное платье жемчужного цвета польского дизайнера Gosia Baczynska.
Наряд необычного кроя, декорированный контрастной вышивкой, герцогиня дополнила черными туфлями на каблуке с ремешком и колье с нескольким крупными жемчужинами, которое удачно подчеркнуло глубокий v-образный вырез на платье. Тонкий дипломатический модный ход Миддлтон по достоинству оценили граждане страны и высокие гости, присутствовавшие на вечеринке.
Фото: EPA/Scanpix
Во второй день своего пребывания в Польше члены британской монаршей семьи отдали дань памяти жертвам Холокоста: герцог и герцогиня Кембриджские посетили бывший концентрационный лагерь нацистской Германии Штуттгоф, на месте которого сегодня действует музей.
Кейт выглядела просто блистательно в платье Erdem с цветочным принтом, светло-бежевых босоножках на устойчивом каблуке и с изящным клатчем в тон обуви.
Фото: Reuters/ScanPix
Еще по этой теме