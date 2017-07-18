Она восхитительна! Кейт Миддлтон очаровала Польшу модными образами

 

Фото: AFP/AP/EPA/Reuters/LETA

Накануне днем Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми - принцем Джорджем и принцессой Шарлоттой - прибыли с официальным визитом в Польшу. Принимать у себя членов британской королевской семьи - большая честь для любой страны, а потому столь почетных гостей тут, естественно, ждали с нетерпением и тщательно готовились к этому событию.

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В варшавском аэропорту им. Фредерика Шопена герцога и герцогиню Кембриджских с сыном и дочкой торжественно встретили президент Польши Анджей Дуда и его супруга Агата Корнхаузер-Дуда.

На трапе частного самолета Кейт Миддлтон появилась в элегантном белоснежном наряде от Alexander McQueen - одного из своих любимых брендов.

Дополнили образ супруги принца Уильяма классические лодочки нюдового цвета и изысканные украшения.

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми прибыли в Польшу

Фото: Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми прибыли в Польшу0

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В тот же день вечером посол Великобритании в Польше устроил прием в честь прибытия королевской четы.

Для этого мероприятия Кейт выбрала интересное коктейльное платье жемчужного цвета польского дизайнера Gosia Baczynska.

Наряд необычного кроя, декорированный контрастной вышивкой, герцогиня дополнила черными туфлями на каблуке с ремешком и колье с нескольким крупными жемчужинами, которое удачно подчеркнуло глубокий v-образный вырез на платье. Тонкий дипломатический модный ход Миддлтон по достоинству оценили граждане страны и высокие гости, присутствовавшие на вечеринке.

Фото: EPA/Scanpix

Во второй день своего пребывания в Польше члены британской монаршей семьи отдали дань памяти жертвам Холокоста: герцог и герцогиня Кембриджские посетили бывший концентрационный лагерь нацистской Германии Штуттгоф, на месте которого сегодня действует музей.

Кейт выглядела просто блистательно в платье Erdem с цветочным принтом, светло-бежевых босоножках на устойчивом каблуке и с изящным клатчем в тон обуви.

Фото: Reuters/ScanPix

Гардероб Кейт Миддлтон во время визита в Польшу

Фото: Гардероб Кейт Миддлтон во время визита в Польшу0



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