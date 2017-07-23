Модные контрасты 3-го дня «Рандеву»: от совершенства до безвкусицы

В Юрмале третий день тепло, солнечно и празднично. Фестиваль Лаймы Вайкуле в разгаре, и мы с удовольствием наблюдаем за тем, что происходит на сцене, наслаждаемся музыкой, аплодируем звездным исполнителям, а еще, конечно, оцениваем стиль и модные предпочтения посетителей этого грандиозного мероприятия.

Если стиль публики в первый день музыкального фестиваля в Юрмале оказался в целом элегантным, хотя и не без ярких и неоднозначных исключений, а второй запомнился преобладанием всегда выигрышной черно-белой цветовой гаммой - опять же не без сюрпризов в виде одного умопомрачительного декольте и парочки не менее убийственных разрезов, то

третий день «Рандеву» можно с уверенностью назвать днем модных контрастов. Здесь было абсолютно всевсе!

От образца безукоризненного стиля, который продемонстрировала женщина-праздник и всеобщая любимица латвийский стилист Жанна Дубска (одна только обувь - нечто сказачное!), до непонятных нарядов с дырками, хаотично обнажающими тело в странных местах, и, как нам кажется, не уместных для мероприятия такого формата ярких мужских шорт, которые гораздо лучше смотрелись бы на отдыхе где-нибудь в Майами.

При этом очень порадовали некоторые пары, невероятно гармонично смотревшиеся благодаря продуманному стилю и удачно выбранной цветовой гамме. Но это лишь наше субъективное мнение. А вы - смотрите фото и решайте сами, согласиться с ним или нет!

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Aizvērt Стиль гостей третьего дня фестиваля Лаймы Вайкуле "Рандеву" Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET Jānis Škapars/TVNET







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