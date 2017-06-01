Мы такое пропустили! Как выглядит платье, возмутившее даже искушенную публику

После появления Мел Би на съемках программы America’s Got Talent в прозрачном комбинезоне мы были уверены, что большей провокации на телевидении ждать не стоит. И были не правы. Коллега американской певицы, судья Britain's Got Talent Аманда Холден, пришла на съемки в платье с декольте, откровенность которого просто «убила» значительную часть аудитории популярного шоу.

Надевая откровенный наряд на съемки программы Britain's Got Talent в июне,

Аманда Холден вряд ли могла предположить, что ее образ станет одним из самых обсуждаемых в британской прессе вплоть до конца сентября.

Согласно данным газеты The Sun, рисковое платье ведущей получило больше всего жалоб от британцев.

Полные недовольства письма телезрители направляли в наблюдательный комитет Ofcom, а также публиковали негативные отзывы в социальных сетях. Стоит отметить, что

платье Julien Macdonald с декольте почти до самого пупка, которое Аманда Холден выбрала для съемок, действительно выглядит весьма вызывающе.

Такое бы сочли провокационным и гостьи какой-нибудь голливудской премьеры — что уж говорить о зрителях семейной программы, среди которых есть и дети.

Thank you to Team Mandy for my favourite hair and makeup look so far 💚💚 @itsdash @karindarnell @angiesmithstyle 'It is always better to be slightly under-dressed' - Coco Chanel A post shared by Amanda Holden (@noholdenback) on Jun 1, 2017 at 12:39pm PDT

Flattered to be wearing @julienmacdonald for @Bgt Show 4! Shoes @jimmychoo Jewels @hsternofficial 💚 Styling @angiesmithstyle 'It is always better to be slightly under-dressed' - Coco Chanel A post shared by Amanda Holden (@noholdenback) on Jun 1, 2017 at 11:29am PDT