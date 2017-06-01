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Мы такое пропустили! Как выглядит платье, возмутившее даже искушенную публику

woman.ru/Русский TVNET
Аманда Холден | Фото: AP/ScanPix

После появления Мел Би на съемках программы America’s Got Talent в прозрачном комбинезоне мы были уверены, что большей провокации на телевидении ждать не стоит. И были не правы. Коллега американской певицы, судья Britain's Got Talent Аманда Холден, пришла на съемки в платье с декольте, откровенность которого просто «убила» значительную часть аудитории популярного шоу.

Надевая откровенный наряд на съемки программы Britain's Got Talent в июне,

Аманда Холден вряд ли могла предположить, что ее образ станет одним из самых обсуждаемых в британской прессе вплоть до конца сентября.

Согласно данным газеты The Sun, рисковое платье ведущей получило больше всего жалоб от британцев.

Полные недовольства письма телезрители направляли в наблюдательный комитет Ofcom, а также публиковали негативные отзывы в социальных сетях. Стоит отметить, что

платье Julien Macdonald с декольте почти до самого пупка, которое Аманда Холден выбрала для съемок, действительно выглядит весьма вызывающе.

Такое бы сочли провокационным и гостьи какой-нибудь голливудской премьеры — что уж говорить о зрителях семейной программы, среди которых есть и дети.

Arrested! 🍳🍳@bgt

A post shared by Amanda Holden (@noholdenback) on

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