Мы такое пропустили! Как выглядит платье, возмутившее даже искушенную публику

После появления Мел Би на съемках программы America’s Got Talent в прозрачном комбинезоне мы были уверены, что большей провокации на телевидении ждать не стоит. И были не правы. Коллега американской певицы, судья Britain's Got Talent Аманда Холден, пришла на съемки в платье с декольте, откровенность которого просто «убила» значительную часть аудитории популярного шоу.
Надевая откровенный наряд на съемки программы Britain's Got Talent в июне,
Аманда Холден вряд ли могла предположить, что ее образ станет одним из самых обсуждаемых в британской прессе вплоть до конца сентября.
Согласно данным газеты The Sun, рисковое платье ведущей получило больше всего жалоб от британцев.
Полные недовольства письма телезрители направляли в наблюдательный комитет Ofcom, а также публиковали негативные отзывы в социальных сетях. Стоит отметить, что
платье Julien Macdonald с декольте почти до самого пупка, которое Аманда Холден выбрала для съемок, действительно выглядит весьма вызывающе.
Такое бы сочли провокационным и гостьи какой-нибудь голливудской премьеры — что уж говорить о зрителях семейной программы, среди которых есть и дети.