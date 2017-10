Он одевает Брижит Макрон: как выглядит тайный стилист первой леди Франции

Колумнист The New York Times Тина Исак-Гуазе написала материал под названием «Brigitte Macron's Stylist: Man of Mystery» («Стилист Брижит Макрон: таинственный человек»). Не менее таинственная статья начинается со слов:

«Вы никогда не увидите его в первом ряду (он никогда не посещает модные показы). Его может даже не быть в городе. И даже если бы он был, то нашел бы причину оставаться вне зоны внимания».

Учитывая, что стилисты звезд ― тоже в своем роде знаменитости, это довольно редкая ситуация.

Кто же он ― «таинственный человек», невидимый и «самый влиятельный стилист Франции» и первой леди Брижит Макрон? Тина называет имя: это Мэтью Бартелат Колан. Могущественный пресс-секретарь первой леди отрицает, что знаком с ним.

Дизайнеры, в одежде которых появлялась Брижит Макрон, утверждают, что никогда с ним не встречались, а сам месье Колан вежливо, но твердо отклоняется от любых интервью.

Как и Мередит Куп, стилист Мишель Обамы с 2009 по 2016 год, он предпочитает жизнь за кулисами и даже в собственном Instagram публикует не fashion-откровения, а фото из деревенской жизни в особняке в Бургундии. И немного селфи, благодаря которым мы теперь знаем, как выглядит стилист первой леди Франции:

6h du mat, j'ai des frissons #backtoparis #work #byebyeheaven #tooearly #missmybed @lemontstmichel A post shared by Mathieu Barthelat Colin (@mathieubarthelatcolin) on Sep 17, 2017 at 9:31pm PDT

Last night In Paradise A post shared by Mathieu Barthelat Colin (@mathieubarthelatcolin) on Jun 14, 2016 at 11:22am PDT

Morning kisses... #bourgogne #burgundy #sheep #farmer #reallife A post shared by Mathieu Barthelat Colin (@mathieubarthelatcolin) on Mar 19, 2017 at 5:52am PDT

Home sweet home! #countryside #bourgogne #burgundy #lazy #perfectday #garden A post shared by Mathieu Barthelat Colin (@mathieubarthelatcolin) on Apr 22, 2017 at 9:49am PDT

Good morning A post shared by Mathieu Barthelat Colin (@mathieubarthelatcolin) on Aug 20, 2015 at 12:23am PDT

В общем-то, по его ленте невозможно понять, кем он работает. Но Тина, автор колонки The New York Times, продолжает раскрывать карты.

В июне французский журнал Gala разместил видео, где на пару секунд в кадре появляется бородатый стилист в белом поло и сером свитере с V-образным вырезом

― по всей видимости, это месье Колан помогает одевать участника французской версии шоу «Холостяк». Кроме того, до работы с Макрон Бартелат одевал участников и жюри французской версии шоу The Voice.

J'peux pas, j'travaille! #workinghard #sunny #tournage #bronzer A post shared by Mathieu Barthelat Colin (@mathieubarthelatcolin) on Mar 30, 2017 at 5:59am PDT

По словам журналистки, Бартелат заметил Брижит еще до того, как она стала первой леди.

Они встретились в театре, Мэтью рассказал о себе и предложил работать вместе, и вскоре после этого разговора она ему перезвонила.

И, судя по ее выходам, влияние Бартелата было и тонким, и значительным: Брижит Макрон вошла в список самых стильных журнала Vanity Fair и стала одной из самых элегантных первых леди мира.

The New York Times утверждает, что именно Бартелат научил Макрон сочетать ее любимые бренды: одежду, созданную Николя Гескьером (его шоу она всегда посещала до того, как стала медийным лицом) для Louis Vuitton, а также Balmain, Courrèges и Dior с харатерными подчеркивающими силуэт жакетами менее известных Alexandre Vauthier (в красном или черном), Stéfanie Renoma (в пудровом голубом) и Pallas (в бежевом на встрече G20 в Гамбурге, Германия).