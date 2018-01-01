Открытие выставки «Dior» в рамках RIGA FASHION WEEK

С 24 по 28 октября в Риге пройдет 27-я Неделя моды, в рамках которой запланирован ряд творческих мероприятий, и одно из них - открытие выставки «Dior», посвященной выдающемуся дому моды Christian Dior, 24 октября в Музее моды в Риге, на ул. Грециниеку, 24.

На посвященной истории дома моды Christian Dior и семидесятилетию коллекции New Look новой выставке в Музее моды можно будет ознакомиться с несколькими десятками нарядов из коллекции знаменитого коллекционера и историка моды Александра Васильева.

На выставке будут представлены наряды, созданные как самим Кристианом Диором, так и его последователями - Ив-Сен Лораном, Марком Боана, Джанфранко Ферре в период, когда эти выдающиеся дизайнеры возглавляли дом моды Christian Dior.

Выставка «Dior» покажет модные тенденции второй половины двадцатого века и позволит лучше понять огромное влияние Кристиана Диора, нередко называемого «диктатором моды», в их создании.

В 1947 году дизайнер предложил романтический и ностальгический силуэт, задавший тон всей моде пятидесятых годов.

Кристиана Диора называют символом столетия, эпохи и женственности. Для многих Диор и поныне ассоциируется с утонченностью Парижа и самым высоким пиком моды.

Историк моды и коллекционер Александр Васильев признается: «В мире моды существуют три неделимых понятия - элегантность, вкус, Диор».

FOTO: Пресс-фото

Открытие выставки Диора в Музее моды пройдет в рамках Рижской недели моды. Кроме того, этой осенью в программе RFW пройдут модные показы таких латвийских дизайнеров, как Anna Led, Atis Artemjevs, Dace Bahmann, Katya Katya, Natalija Jansone, Nóló, One Wolf, Talented, KULT, AntiStar, Bulichev, QooQoo, Aristocrat Kids и Paade Mode, а также показы зарубежных дизайнеров: BIRYUKOV (Россия), Lena Lumelsky (Бельгия), DiLiborio (Италия) и Diana Arno (Эстония).

Приуроченная к сезону весна/лето 2018 RIGA FASHION WEEK пройдет с 24 по 28 октября.

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