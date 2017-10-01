Алина Келлер: один день из жизни звезды Instagram

В дни, когда повсюду можно увидеть фотографии с Riga Fashion Week, на которых запечатлены не только модели и дизайнеры, но и модные блогеры и звезды Instagram, у многих может возникнуть вопрос: а чем на самом деле занимается модный блогер? Алина Келлер, которая гордится более чем 45 тысячами подписчиков в Instagram, признается, что блог и профиль в Instagram – ее бизнес, в который вкладываются и время, и деньги. О своем рабочем дне блогер говорит так: «С уверенностью могу сказать, что мои будни не похожи на будни большинства людей».

Блогер признается, что в силу профессии ей нужно непрерывно заботиться о своем внешнем виде, держать себя в форме и быть готовой хорошо выглядеть в любой момент.

Иногда бывает очень сложно выбрать наряд, но приходится считаться с тем, что подписчики ждут интересных комбинаций в одежде независимо от того, как блогер себя чувствует.

Как и для других вестников моды, для Алины Келлер это повседневная работа, требующая серьезной отдачи.

«Я каждый день слежу за мировыми новинками и знаменитостями, обобщаю информацию и адаптирую ее под образ, сохраняя свой индивидуальный стиль», – рассказывает Алина, подчеркивая, что без современных технологий ее деятельность просто немыслима.

«Мое утро обычно начинается спокойно и гармонично. Мне не нравится рано вставать, поэтому

самое продуктивное время у меня определенно тогда, когда я могу неспешно проснуться и, сидя в кровати с чашкой горячего кофе, составить в своем планшете план на день.

Я пользуюсь хорошим телефоном, поэтому могу делать записи быстро и просто, так что блокнот и ручка абсолютно не нужны. С утра я также проверяю новости в социальных сетях, читаю электронные письма и общаюсь с клиентами и партнерами», – делится блогер.

Когда все это сделано, она тщательно выбирает наиболее соответствующую распорядку дня одежду и отправляется по делам.

FOTO: Пресс-фото

Обедает звезда Instagram чаще всего в кафе или ресторане, поскольку таким образом можно не только сделать прекрасные снимки, которые потом появятся в Instagram, но и насладиться непринужденной атмосферой. К тому же ее будни частично связаны с участием в различных проектах, посвященных стилю жизни и моде, которым также необходимо уделять время. «Поэтому

мне нравится объединять приятное с полезным – организовывать встречи с партнерами непосредственно в ресторанах, поскольку в свободной атмосфере получаются самые интересные разговоры о жизни и бизнесе»,

– делится опытом блогер.

FOTO: Пресс-фото

«В свою очередь, вторая половина дня – это, по-моему, самое лучшее время для организации фотосессии для блога или профиля в Instagram», – рассказывает Алина Келлер.

После обеда улицы города становятся пустыми, люди возвращаются на работу, чувствуется покой, и такие условия кажутся блогеру наиболее подходящими для фотографирования.

Она сама признается: «Я чувствую, что мне никто не мешает! Это помогает мне делать более качественные снимки».

FOTO: Пресс-фото

По вечерам не обходится без той части жизни знаменитостей, которой больше всего завидуют – посещения различных мероприятий.

Чаще всего Алина бывает на тех, что связаны с индустрией моды – это всевозможные презентации брендов, коктейльные и другие вечеринки, а также мероприятия, посвященные теме красоты,

на которых демонстрируются новые продукты по уходу за кожей, волосами и т. д. После чего блогер с удовольствием делится с подписчиками увиденным, а также рассказывает о собственном опыте и своих любимых продуктах.

Даже в том случае, если в планах на день нет ни одного мероприятия, Алина редко отдыхает:

«Если есть вдохновение, в свободные вечера я делаю записи для блога или посещаю спортзал, поскольку считаю, что все модные блогеры должны держать себя в форме,

– в конце концов, мы является образцом и практически все время находимся в центре внимания», – говорит блогер.

Следить за буднями Алины Келлер можно в ее профиле в Instagram, а за новостями моды и рассказами блогера – в блоге.

Instagram Алины Келлер >>>

Блог Алины Келлер >>>