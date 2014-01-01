Латвийский бренд pas de marque представляет новую коллекцию

Сегодня, 2 ноября, с 15:00 до 20:00 в салоне латвийского фэшн-бренда pas de marque (ул. Эмиля Мелнгайля 2A ) проходит презентация новой коллекции эксклюзивных вязаных изделий TH[f]RILLS. TH[f]RILLS - это игра слов: thrills (острые ощущения) и frills (оборки), поэтому большую часть коллекции составляют вещи, декорированные актуальными в этом сезоне деталями - рюшами и оборками.

Как всегда в pas de marque, вся продукция выполнена вручную из качественной натуральной итальянской пряжи. На сей раз это в основном пушистый и уютный мохер и ангора.

В коллекции представлены объемные свитера и платья, водолазки с интересными деталями, вязаные костюмы color block, жилетки из мохера с отделкой из меха ламы.

В детской линии для девочек можно найти идентичные модели для создания уютных зимних комплектов. В цветовой гамме преобладают белый, бордо, пудровые оттенки.

Мероприятие проходит в формате open house - в день презентации клиенты бренда могут приобрести вещи из новой коллекции или оформить индивидуальные заказы по специальным ценам. Кроме того, всех гостей презентации ждут специальные предложения, скидки, подарки и сюрпризы.

FOTO: Пресс-фото

О pas de marque

Марка pas de marque основана в 2014 году и уже завоевала поклонниц не только в Латвии, но и за ее пределами:

одежда и ювелирные изделия создаются вручную по авторским эскизам с использованием только натуральных и качественных материалов.

Вязаные вещи созданы вручную из натуральной пряжи – кашемира, шелка, альпаки, мерино, мохера и т. д. - pas de marque не использует синтетику.

FOTO: Пресс-фото

Представители бренда обещают, что вещи с их лейблом будут радовать своих обладателей долгие годы.

В линейке изделий предложены вязаные пальто, жилетки, актуальные кардиганы, уютные свитера, элегантные джемперы и самые разнообразные платья.

FOTO: пресс-фото

В производстве ювелирных украшений pas de marque используются настоящий речной жемчуг и натуральные полудрагоценные камни качественной огранки и актуальных расцветок. Все украшения выполнены из серебра 925° либо стойкой позолоты gold-filled.

Визитной карточкой pas de marque стали кисти-подвески из драгоценных камней, объемные кольца из серебряных и позолоченных бусин, а также невесомые свадебные украшения.

Украшения pas de marque придутся по душе тем, кто любит камни, но не хочет выглядеть вычурно или, наоборот, скучно.