Патриотичная мода: шапочки с латвийской «фишкой»

В преддверии Дня независимости Латвии самое время вспомнить о наших самых патриотичных брендах, которые, создавая качественную модную одежду и аксессуары, используют национальную символику.

«Smukcepures» - это изготовленные с любовью шапочки, которые согреют ваши ушки в холода и станут прекрасным дополнением осенне-зимнего стильного образа, отмечают производители. Они подойдут и взрослым, и детям.

Головные уборы из хлопчатобумажного трикотажа доступны в самых разных цветах и стилистике, а еще - они двухсторонние, то есть носи сегодня так, а завтра эдак.

Ну а характерное отличие этих патриотичных головных уборов - национальный орнамент в виде вертикальной полоски, а также повторяющий контур Латвии на карте и латвийский флаг в миниатюре.

«Ясно было, что на шапках надо что-то вышивать. У моей знакомой была вышивальная машина. Сначала мы попробовали разные варианты, а затем нечаянно пришли к латышским орнаментам.

Это и стало отправной точкой. Ну а дальше пошла цепная реакция - мы установили контакты с магазинами, торгующими ремесленными товарами, сами ездим на ярмарки...»

- рассказала в одном из интервью автор идеи Элина Муйжниеце.

Захотите ли вы приобрести эти шапочки из патриотических соображений, ради тепла или исходя исключительно из своих модных предпочтений - не столь важно. А может, и вовсе не захотите. Как говорится, наше дело предложить...