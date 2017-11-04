Модники умилились сумкам в виде кубика Рубика и картошки фри

Среди прочих моделей в коллекции представлены клатчи в виде пакетика с картофелем фри, полностью покрытого цветными стразами, и кубика Рубика.

Коллекцию разработала дизайнер Ди Оклеппо Хилфигер (Dee Ocleppo Hilfiger), супруга дизайнера и предпринимателя Томми Хилфигера, пришедшая на работу в Judith Leiber в 2017 году.

Фотографии моделей, размещенные в Instagram-аккаунте бренда, и вызвали оживленное обсуждение среди пользователей. Их назвали «милотой» (so cute) и выразили пожелание, чтобы бренд выпустил футляры для смартфонов в том же дизайне.

Get them while they're hot! JudithLeiberCouture #Holiday2017 A post shared by Judith Leiber (@judithleiberny) on Nov 4, 2017 at 11:10am PDT

Let’s play #JudithLeiberCouture #Holiday2017 A post shared by Judith Leiber (@judithleiberny) on Nov 16, 2017 at 1:34pm PST

What's in your clutch? #JudithLeiberxAW A post shared by Judith Leiber (@judithleiberny) on Nov 15, 2017 at 2:47pm PST

Ready for takeoff? #JudithLeiberCouture #Holiday2017 A post shared by Judith Leiber (@judithleiberny) on Nov 11, 2017 at 3:03pm PST

Sitting pretty #JudithLeiberCouture #LeiberPets A post shared by Judith Leiber (@judithleiberny) on Nov 7, 2017 at 2:29pm PST

Need a hand? #JudithLeiberCouture A post shared by Judith Leiber (@judithleiberny) on Nov 14, 2017 at 2:56pm PST

Ранее сообщалось, что

модный бренд Helmut Lang выпустил женскую сумку из специального металлизированного материала, из которого изготавливают упаковки для замороженных продуктов, предлагаемые в супермаркетах.

Аксессуар с двумя ручками и небольшим логотипом производителя на лицевой стороне продается за 320 долларов.