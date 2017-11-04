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Модники умилились сумкам в виде кубика Рубика и картошки фри

Русский TVNET/lenta.ru
Фото: instagram.com/judithleiberny

Американский бренд аксессуаров класса люкс Judith Leiber выпустил новую линию сумок-клатчей в ценовой категории 400-500 долларов, сообщает WWD.

Среди прочих моделей в коллекции представлены клатчи в виде пакетика с картофелем фри, полностью покрытого цветными стразами, и кубика Рубика.

Коллекцию разработала дизайнер Ди Оклеппо Хилфигер (Dee Ocleppo Hilfiger), супруга дизайнера и предпринимателя Томми Хилфигера, пришедшая на работу в Judith Leiber в 2017 году.

Фотографии моделей, размещенные в Instagram-аккаунте бренда, и вызвали оживленное обсуждение среди пользователей. Их назвали «милотой» (so cute) и выразили пожелание, чтобы бренд выпустил футляры для смартфонов в том же дизайне.

Get them while they're hot! JudithLeiberCouture #Holiday2017

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Let’s play #JudithLeiberCouture #Holiday2017

A post shared by Judith Leiber (@judithleiberny) on

What's in your clutch? #JudithLeiberxAW

A post shared by Judith Leiber (@judithleiberny) on

Ready for takeoff? #JudithLeiberCouture #Holiday2017

A post shared by Judith Leiber (@judithleiberny) on

Sitting pretty #JudithLeiberCouture #LeiberPets

A post shared by Judith Leiber (@judithleiberny) on

Need a hand? #JudithLeiberCouture

A post shared by Judith Leiber (@judithleiberny) on

Ранее сообщалось, что

модный бренд Helmut Lang выпустил женскую сумку из специального металлизированного материала, из которого изготавливают упаковки для замороженных продуктов, предлагаемые в супермаркетах.

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