Пижама Бекхэм, воланы Рианны и другие неудачные наряды звезд

Не всегда мировым звездам удается одеться так, чтобы выход на красную дорожку поразил всех! Вот, доказательство - несколько неудач в стиле.

Ку-ку? Где талантливая певица Рианна? Действительно, в этой куче воланов невозможно найти темнокожую красотку... FOTO: AP/Scanpix

Не знали, что дизайнер Викторя Бекхэм не только беспокойно спит, о чем свидетельствует помятая пижама, но и отправляется в постель в солнечных очках. FOTO: Vida press

Взять одну занавеску для душа, пару гардин, сшить, и получите настолько же элегантное вечернее платье, как у модели Лаура Бэйли. У Скарлетт получалось лучше.... FOTO: Vida press

Актриса Хелена Макрори в этот раз не выбрала подходящее платье. FOTO: Vida press

Эх, Джиллиан Маккейт... Зачем это нужно в твои 58 лет? FOTO: Vida press