Пижама Бекхэм, воланы Рианны и другие неудачные наряды звезд

Не всегда мировым звездам удается одеться так, чтобы выход на красную дорожку поразил всех! Вот, доказательство - несколько неудач в стиле.
Ку-ку? Где талантливая певица Рианна? Действительно, в этой куче воланов невозможно найти темнокожую красотку...
Не знали, что дизайнер Викторя Бекхэм не только беспокойно спит, о чем свидетельствует помятая пижама, но и отправляется в постель в солнечных очках.
Взять одну занавеску для душа, пару гардин, сшить, и получите настолько же элегантное вечернее платье, как у модели Лаура Бэйли. У Скарлетт получалось лучше....
Актриса Хелена Макрори в этот раз не выбрала подходящее платье.
Эх, Джиллиан Маккейт... Зачем это нужно в твои 58 лет?
Да, и Николь Кидман в этот раз тоже выстрелила. Если бы пятилетняя девочка могла попросить собственный дизайн - платье выглядело бы именно так!