Стиль гостей 4-го дня RFW: все затмило сумасшедшее декольте!

28-я Рижская неделя моды завершена. Четыре дня мы с вами следили за всем происходящим на подиумах, где свои новые коллекции представили известные латвийские, а также зарубежные бренды - участники RFW. А еще - оценивали стиль гостей этого праздника моды и стиля. Элегантные знаменитости, просто публика «на своей волне», разноцветные волосы, провокационные аксессуары, головные уборы и даже парни с ярким макияжем - казалось, чего уже только не видели! Однако последний день показал, что это еще не все!

Заключительный день RFW вызвал особый интерес у публики, а потому людей собралось очень много. Разных, интересных, известных и не известных, но явно не равнодушных к моде. И у каждого из них, естественно, свое видение этой самой моды и свой стиль. Но если ранее внешний вид гостей Рижской недели моды мы обсуждали по принципу «элегантно-стильно-красиво, ярко-вызывающе-эпатажно или непонятно что», то теперь можем с уверенностью добавить еще одно определение: «откровенно сексуально и смело». Такого декольте на RFW мы что-то не припомним, а вы?

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

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