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Леди в белом: Мелания Трамп против Брижит Макрон

Русский TVNET
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Мелания Трамп и Брижит Макрон | Фото: AFP/AP/Reuters/Scanpix

В рамках визита президента Франции в Соединенные Штаты Америки первые леди двух стран - Мелания Трамп и Брижит Макрон посетили Национальную художественную галерею. Обе дамы выбрали для этого случая светлые наряды.

Мелания Трамп примерила костюм Michael Kors безупречного белого цвета, на фоне которого, по мнению фэшн-экспертов, молочный оттенок платья Брижит смотрелся несколько грязноватым.

Отдельных слов заслуживает эффектная шляпа Herve Pierre с широкими полями, которой первая леди США дополнила свой наряд.

А на ваш взгляд - кто стильнее? Смотрите фото в нашей галерее!

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