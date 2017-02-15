Эвелина Бледанс продемонстрировала новую грудь

Популярная российская актриса и телеведущая Эвелина Бледанс смело позирует без нижнего белья. Она поделилась с подписчиками снимком, на котором запечатлена в белой прозрачной майке. Сквозь топ просвечивает самая женственная часть тела артистки, которую она недавно увеличила.
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Телеведущая и актриса Эвелина Бледанс не так давно откровенно рассказала о том, что она увеличила грудь, вставив импланты.
Одна из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса, которой в апреле этого года исполнится 48 лет,
призналась, что наконец-то сбудется ее мечта сниматься в белой мокрой майке. И практически тут же принялась эти грезы воплощать в жизнь.
Эвелина поделилась с подписчиками микроблога очень смелым снимком, на котором она как раз запечатлена в белой майке, и
судя по тому, как через нее отлично, во всех подробностях, просматривается обновленная грудь, на актрисе нет нижнего белья.
«Суббота, что ли?!» - лаконично прокомментировала дерзкий снимок Бледанс.
Фото из Instagram:
Однако подписчики актрисы риторического вопроса не заметили. Зато ее обновленную и самую женственную часть тела обойти своим вниманием не смогли. Большинство поклонников пришли в восхищение и признались, что мечтали бы так потрясающе выглядеть в этом возрасте. Правда, не обошлось и без едких замечаний хейтеров, утверждающих, что взрослой женщине не пристало демонстрировать свои прелести, какими бы сногсшибательными они ни были.
«Во какая! У нас своя, русская Анджелина Джоли!»,
«Грудь стала как у девочки, браво!», «Просто мечта - так выглядеть в этом чудном возрасте! Дай бог каждой женщине!», «Вы супер! Красоточка! Так держать!»,
«Безусловно, красивая женщина, но чувство меры, видимо, отсутствует напрочь», «Возраст все равно виден», «А попробуйте и вы так, прежде чем осуждать. Она и не претендует на юность, она просто классно выглядит в свои годы», - живо обсуждают смелую фотографию Эвелины Бледанс ее фолловеры.
Фото из Instagram:
Напомним, что звезда несколько дней назад решилась откровенно рассказать о пластике груди. Сделала Эвелина это в эфире одного из ток-шоу после того, как ее буквально атаковали в социальных сетях поклонники, умолявшие раскрыть секрет внезапно изменившейся формы груди. Бледанс призналась, что
новый бюст сделал ее невероятно счастливой, и теперь она мечтает сняться обнаженной в эротической фотосессии для мужского журнала.
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