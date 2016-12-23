«Самая сексуальная в мире» медсестра поставила критиков на место

Жительница Тайваня Карина Линн не так давно завела свою страничку в социальной сети Instagram, но уже успела прославиться как «самая сексуальная медсестра в мире», пишет Daily Mail.

Однако нашлись пользователи, кто раскритиковал 23-летнюю девушку за публикацию слишком откровенных, на их взгляд, фотографий. Уверенная в себе Линн довольно жестко ответила недоброжелателям, заявив, что они ей просто завидуют.

Карина убеждена в том, что ее снимки не нравятся кому-то, потому что она живет «более насыщенной», чем эти люди, жизнью.

«Я не выставляю фотографии с целью прославиться. Я - это я, и я просто делаю вещи, которые помогают мне чувствовать себя счастливой, живу своей обычной жизнью и не считаю себя особенной», — заявила она.

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Линн назвала критиков «ничтожествами, прячущимися за своими мониторами», которые «ничего не добились в жизни».

Отметим, что за обновлениями страницы девушки следят около 190 тысяч пользователей Сети. Ранее Карина работала медсестрой в клинике «Мин Шань» города Тайбэй. Недавно она сменила место работы, но продолжает трудиться по той же специальности.

Фото из Instagram:

Here I am again #fittingroomselfie A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on Feb 1, 2017 at 3:37am PST

Фото из Instagram:

Because it's Thursday #tbt A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on Mar 9, 2017 at 3:54am PST

Фото из Instagram:

You know,sneakers never die👻 @thekicks2016 A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on Mar 11, 2017 at 3:14am PST

Фото из Instagram:

ZERO CHILL👅 A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on Feb 7, 2017 at 5:03am PST

Фото из Instagram:

"Say cheese" 😁 #teethbrighterthanyourfuture A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on Dec 23, 2016 at 3:13am PST

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: подготовлено по материалам Daily Mail

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