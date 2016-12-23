«Самая сексуальная в мире» медсестра поставила критиков на место

Жительница Тайваня Карина Линн не так давно завела свою страничку в социальной сети Instagram, но уже успела прославиться как «самая сексуальная медсестра в мире», пишет Daily Mail.
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Однако нашлись пользователи, кто раскритиковал 23-летнюю девушку за публикацию слишком откровенных, на их взгляд, фотографий. Уверенная в себе Линн довольно жестко ответила недоброжелателям, заявив, что они ей просто завидуют.
Карина убеждена в том, что ее снимки не нравятся кому-то, потому что она живет «более насыщенной», чем эти люди, жизнью.
«Я не выставляю фотографии с целью прославиться. Я - это я, и я просто делаю вещи, которые помогают мне чувствовать себя счастливой, живу своей обычной жизнью и не считаю себя особенной», — заявила она.
Линн назвала критиков «ничтожествами, прячущимися за своими мониторами», которые «ничего не добились в жизни».
Отметим, что за обновлениями страницы девушки следят около 190 тысяч пользователей Сети. Ранее Карина работала медсестрой в клинике «Мин Шань» города Тайбэй. Недавно она сменила место работы, но продолжает трудиться по той же специальности.
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
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