«Самая сексуальная в мире» медсестра поставила критиков на место

 

Жительница Тайваня Карина Линн не так давно завела свою страничку в социальной сети Instagram, но уже успела прославиться как «самая сексуальная медсестра в мире», пишет Daily Mail.

Еще по этой теме

Однако нашлись пользователи, кто раскритиковал 23-летнюю девушку за публикацию слишком откровенных, на их взгляд, фотографий. Уверенная в себе Линн довольно жестко ответила недоброжелателям, заявив, что они ей просто завидуют.

Карина убеждена в том, что ее снимки не нравятся кому-то, потому что она живет «более насыщенной», чем эти люди, жизнью.

«Я не выставляю фотографии с целью прославиться. Я - это я, и я просто делаю вещи, которые помогают мне чувствовать себя счастливой, живу своей обычной жизнью и не считаю себя особенной», — заявила она.

Реклама

Линн назвала критиков «ничтожествами, прячущимися за своими мониторами», которые «ничего не добились в жизни».

Отметим, что за обновлениями страницы девушки следят около 190 тысяч пользователей Сети. Ранее Карина работала медсестрой в клинике «Мин Шань» города Тайбэй. Недавно она сменила место работы, но продолжает трудиться по той же специальности.

Фото из Instagram:

Here I am again #fittingroomselfie

A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on

Фото из Instagram:

Because it's Thursday #tbt

A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on

Фото из Instagram:

You know,sneakers never die👻 @thekicks2016

A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on

Фото из Instagram:

ZERO CHILL👅

A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on

Фото из Instagram:

"Say cheese" 😁 #teethbrighterthanyourfuture

A post shared by Carina Linn (@carinalinn_) on

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: подготовлено по материалам Daily Mail

Еще по этой теме
Самая сексуальная офицер полиции днем ловит преступников, а ночью позирует в белье

Самая сексуальная офицер полиции днем ловит преступников, а ночью позирует в белье

Норвежку признали самой сексуальной пожарной в мире

Норвежку признали самой сексуальной пожарной в мире

СМИ нашли самую красивую телохранительницу в мире

СМИ нашли самую красивую телохранительницу в мире


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Jaunmārupe, 90000 EUR
Дом
Дом, Babītes pag., 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 98000 EUR

reklama.vesti.lv

Проверял дом на наличие термитов,но обнаружил нечто более жуткое Hi-Tech

Проверял дом на наличие термитов,но обнаружил нечто более жуткое

В Польше повторили бесчеловечный эксперимент Hi-Tech

В Польше повторили бесчеловечный эксперимент

Дочери Эйнарса Репше предстоит тяжелая операция Showbiz

Дочери Эйнарса Репше предстоит тяжелая операция

Как выглядит Nokia 3310 после 20 часов в ацетоне (видео) Hi-Tech

Как выглядит Nokia 3310 после 20 часов в ацетоне (видео)

Объявлена война автохамам: «Прославим» быдло-водителей! Новости

Объявлена война автохамам: «Прославим» быдло-водителей!

Пикантно

В мире

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Дом
Дом Baldone
130 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
22 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
98 000 EUR
Дом
Дом Ozolnieki
215 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
32 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
67 500 EUR
Новости недвижимости »
Varianti.lv
Продают Земля Гробиньская вол.
Продают Земля Гробиньская вол. 117 000 EUR
Сдают Квартиры, Центр
Сдают Квартиры, Центр 500 EUR
Продают Квартиры Кенгарагс
Продают Квартиры Кенгарагс 82 000 EUR
Сдают Дом, Тейка
Сдают Дом, Тейка 1 900 EUR
Поставь объявление бесплатно!
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
VADĪTĀJA ASISTENTI/-U
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 