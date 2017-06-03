В хиджабе и с голой грудью на обложке журнала: скандал, какого мир не знал!

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Monkeybusiness Images/Scanpix

С момента выхода первого номера в 1974 году редакция журнала Hustler выступала против установленных норм приличия, умудряясь в равной степени возбуждать, злить и развлекать публику. Интересно, какой будет реакция общественности на последний выпуск? Такой обложки в 40-летней истории издания еще не было!

На днях в продажу поступил специальный номер журнала Hustler. Эта новость могла бы заинтересовать лишь постоянных читателей данного издания для взрослых, если бы не весьма неоднозначный выбор фотографии для обложки.

На снимке модель, имя которой нам неизвестно, позирует в американском флаге, повязанном на манер хиджаба.

Глядя на девушку, не сразу замечаешь, что ее грудь лишь слегка приоткрыта.

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Журналисты американских СМИ сначала не поверили в достоверность фотографии, дополненной надписью «Свобода первостепенна». Ведь подобный снимок легко может стать причиной громкого скандала. Однако представители издания подтвердили, что именно он украсит юбилейного выпуска Hustler.

Из Twitter:

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