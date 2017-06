В хиджабе и с голой грудью на обложке журнала: скандал, какого мир не знал!

На днях в продажу поступил специальный номер журнала Hustler. Эта новость могла бы заинтересовать лишь постоянных читателей данного издания для взрослых, если бы не весьма неоднозначный выбор фотографии для обложки.

На снимке модель, имя которой нам неизвестно, позирует в американском флаге, повязанном на манер хиджаба.

Глядя на девушку, не сразу замечаешь, что ее грудь лишь слегка приоткрыта.

Журналисты американских СМИ сначала не поверили в достоверность фотографии, дополненной надписью «Свобода первостепенна». Ведь подобный снимок легко может стать причиной громкого скандала. Однако представители издания подтвердили, что именно он украсит юбилейного выпуска Hustler.

Из Twitter:

This Hustler Magazine cover might be problematic?https://t.co/7K5NEOvZdP pic.twitter.com/1vD85S2pOX— Barstool Sports (@barstoolsports) June 1, 2017