Оцените: Волочкова примерила дерзкий и сексуальный образ Мадонны

На днях 41-летняя эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram фото со съемок передачи «Короли фанеры». Увидев этот кадр, многие фолловеры сначала даже не узнали на нем танцовщицу, потому что во время эфира она с помощью гримеров и стилистов волшебным образом перевоплотилась в известную певицу мирового уровня.

6 сентября на Первом канале стартовало новое развлекательное шоу «Короли фанеры», ведущим которого стал Павел Прилучиный.

Одной из участниц программы стала Анастасия Волочкова, которая предстала на шоу в запоминающемся образе певицы Мадонны из ее концертного тура Confessions Tour и нескольких популярных клипов.

Об этом необычном бьюти-перевоплощении Анастасия на днях рассказала в своем Instagram, сопроводив пост фотографией со съемок «Королей фанеры».

«Уже в эту субботу, в день рождения моей Ариадны, смотрите мой образ моего же кумира Мадонны в моем исполнении. Это было очень ответственно! Мне важно ваше мнение. Посмотрите... Я ПОХОЖА?» — поинтересовалась Волочкова у своих многочисленных подписчиков.

В комментариях фолловеры решили, что Анастасия не слишком похожа на поп-диву, однако отметили, что этот образ балерине, несомненно, к лицу.

Многие Интернет-пользователи даже пришли к выводу, что бедра и грудь Волочковой смотрятся куда женственнее, чем формы Мадонны. А что вы думаете о непривычном имидже скандальной знаменитости?