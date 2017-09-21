Оцените: Волочкова примерила дерзкий и сексуальный образ Мадонны

На днях 41-летняя эпатажная российская балерина Анастасия Волочкова выложила в Instagram фото со съемок передачи «Короли фанеры». Увидев этот кадр, многие фолловеры сначала даже не узнали на нем танцовщицу, потому что во время эфира она с помощью гримеров и стилистов волшебным образом перевоплотилась в известную певицу мирового уровня.
6 сентября на Первом канале стартовало новое развлекательное шоу «Короли фанеры», ведущим которого стал Павел Прилучиный.
Одной из участниц программы стала Анастасия Волочкова, которая предстала на шоу в запоминающемся образе певицы Мадонны из ее концертного тура Confessions Tour и нескольких популярных клипов.
Об этом необычном бьюти-перевоплощении Анастасия на днях рассказала в своем Instagram, сопроводив пост фотографией со съемок «Королей фанеры».
«Уже в эту субботу, в день рождения моей Ариадны, смотрите мой образ моего же кумира Мадонны в моем исполнении. Это было очень ответственно! Мне важно ваше мнение. Посмотрите... Я ПОХОЖА?» — поинтересовалась Волочкова у своих многочисленных подписчиков.
В комментариях фолловеры решили, что Анастасия не слишком похожа на поп-диву, однако отметили, что этот образ балерине, несомненно, к лицу.
Многие Интернет-пользователи даже пришли к выводу, что бедра и грудь Волочковой смотрятся куда женственнее, чем формы Мадонны. А что вы думаете о непривычном имидже скандальной знаменитости?
Шоу "Короли фанеры" стартовало на Первом канале!👍🏼 @1tv 💃🏼Уже в эту субботу в День рождения моей Ариадны смотрите мой образ моего же кумира Мадонны в моем исполнении в 23:00.💃🏼 Это было очень ответственно! Спасибо Яночке Чуриковой @yana_chu за человеческую поддержку. Это грандиозный человек. Мне важно ваше мнение. Посмотрите...😊 Я ПОХОЖА?!💃🏼#анастасияволочкова #волочкова #балет #первыйканал #королифанеры #lipsincbattle #chanel #volochkova #madonna #russia #best #beautiful #show #surprise #ballet