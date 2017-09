Оцените: Волочкова примерила дерзкий и сексуальный образ Мадонны

Шоу "Короли фанеры" стартовало на Первом канале!👍🏼 @1tv 💃🏼Уже в эту субботу в День рождения моей Ариадны смотрите мой образ моего же кумира Мадонны в моем исполнении в 23:00.💃🏼 Это было очень ответственно! Спасибо Яночке Чуриковой @yana_chu за человеческую поддержку. Это грандиозный человек. Мне важно ваше мнение. Посмотрите...😊 Я ПОХОЖА?!💃🏼#анастасияволочкова #волочкова #балет #первыйканал #королифанеры #lipsincbattle #chanel #volochkova #madonna #russia #best #beautiful #show #surprise #ballet

