Опасный трюк: шпагат Волочковой на гидроцикле стал хитом Сети

Анастасия Волочкова продолжает будоражить Сеть эпатажными выходками. В своем микроблоге балерина сама призналась, что шпагаты — это «ее фишка». Экс-прима Большого театра поделилась новым фото, на котором демонстрирует впечатляющую растяжку, а в сопроводительном комментарии ответила на критику подписчиков.

В Instagram Анастасии появился снимок, который снова стал хитом Сети. На этот раз балерина села на шпагат на гидроцикле и сообщила поклонникам, что такого яркого отдыха, как сейчас на Мальдивах, у нее не было никогда. Эпатажная блондинка добавила, что ее не интересует, что о ней пишут хейтеры.

«Мои дорогие! Как важно уметь радоваться жизни! И быть счастливым! Как важно уметь смеяться и радоваться! Хочу донести до многих, что более яркого отдыха у меня не было! И еще.

Мне абсолютно не важно мнение обо мне и о моей жизни многих... Я просто с юмором наблюдаю количество «лайков» на мои шпагаты, фото на Мальдивах, купальники»,

- подписала этот кадр Волочкова.

A post shared by Анастасия Волочкова (@volochkova_art) on Jan 11, 2018 at 10:59am PST

Стоит отметить, что недавно подписчики балерины сами просили ее фирменный шпагат. И Настя отреагировала на просьбы фанов, а злопыхателям посоветовала кусать локти:

«Мои хорошие, так вот чего вы поистине хотите и жаждите!!! А потом упрекаете меня за эти фото, в то же время тиражируя их. Любимые, будут вам шпагаты! (ЭТО МОЯ ФИШКА), будут фото! Все будет! Попробуйте так сами... Только со скутера не упадите! Важно удержать равновесие на воде...

И в жизни равновесие тоже важно удержать. И форму, и стройность ног, и просто доброту и человечность важно удержать. Но это не многим под силу.

Поэтому, милые, кудахтайте, скряжчите, кусайте логти, пятки, кто что может. А я буду жить ярко, радоваться и будоражить вас! А кто еще это будет для вас делать? #Ржунимагу».