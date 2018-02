«Я чувствую себя намного сексуальнее, чем когда была моложе»: 67-летняя Сеймур позирует для Playboy

Героиней нового номера журнала Playboy стала известная актриса Джейн Сеймур.

Выбор редакции легко понять. Во-первых, возрастные героини сегодня в тренде. А во-вторых, глядя на актрису, невозможно поверить, что в феврале этого года она отметила 67-й день рождения.

На снимке, которым бывшая девушка Бонда (образца 1973 года) поделилась в Инстаграме, она позирует в короткой шелковой комбинации персикового оттенка и объемном кардигане.

«Я чувствую себя намного сексуальнее, чем когда была моложе, — сказала звезда в интервью изданию. — Существует огромная свобода в том, чтобы жить так, как живу я».

Британско-американская актриса уже не в первый раз принимает участие в съемке Playboy: для издания она позировала в 1973 и 1987 годах.



In her third Playboy pictorial, the iconic Jane Seymour, who just turned 67, discusses her return to TV and the #MeToo movement—and proves once again that beauty & sex appeal aren’t defined by age. https://t.co/Lw1OUIIQk3 pic.twitter.com/LqshkjPBHz— Playboy (@Playboy) 21 февраля 2018 г.