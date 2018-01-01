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Уникальные кадры: полностью обнаженная Монро в бассейне незадолго до смерти

Русский TVNET
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Фото: Carters News Agency/Scanpix

Эти редкие фото суперзвезды и главного секс-символа 50-х Мэрилин Монро, сделанные Лоуренсом Шиллером, какое-то время назад ушли с молотка аукциона Heritage Auctions за тысячи евро. Они поистине уникальны и ранее официально не были опубликованы.

Только лазурная вода, блики на ней и неповторимая, сводящая с ума Монро, полностью обнаженная...

Казалось бы, за гранью пристойности, но нет - это не про нее. Элегантно, нежно, красиво, грациозно, эротично, трогательно, - как угодно, но только не пошло.

Эта сексуальность изнутри не имеет срока давности, она на все времена!

К слову, съемка проходила в 1962 году - в год смерти Мэрилин, отчего эти кадры становятся еще более ценными.

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