Уникальные кадры: полностью обнаженная Монро в бассейне незадолго до смерти

Эти редкие фото суперзвезды и главного секс-символа 50-х Мэрилин Монро, сделанные Лоуренсом Шиллером, какое-то время назад ушли с молотка аукциона Heritage Auctions за тысячи евро. Они поистине уникальны и ранее официально не были опубликованы.

Только лазурная вода, блики на ней и неповторимая, сводящая с ума Монро, полностью обнаженная...

Казалось бы, за гранью пристойности, но нет - это не про нее. Элегантно, нежно, красиво, грациозно, эротично, трогательно, - как угодно, но только не пошло.

Эта сексуальность изнутри не имеет срока давности, она на все времена!

К слову, съемка проходила в 1962 году - в год смерти Мэрилин, отчего эти кадры становятся еще более ценными.