Правда о браке: пост Мишель Обамы, который стоит прочесть всем

Супруга 44-го президента США Барака Обамы Мишель, без всяких сомнений, – одна из самых выдающихся женщин в мире. Глядя на нее, мы видим воплощение женственности, доброты, уравновешенности и силы в одном лице. За 8 лет своего нахождения у власти бывшая первая леди Америки не упускала возможности использовать свой голос, чтобы поддерживать мир, распространять мудрость и делиться любовью.

Напутствие от Мишель Обамы

Даже несмотря на уход с поста первой леди, Мишель не устает напоминать американской молодежи о том, что власть находится в их руках. В своем обращении к народу она сказала: «Я хочу, чтобы наша молодежь чувствовала свою значимость и причастность.

Не стоит бояться. Будьте внимательны, надейтесь и получайте хорошее образование. А после этого выходите в свет и используйте полученные знания для строительства достойной вас страны.

Никогда не бойтесь и верьте в себя».

Советы идеального брака от Мишель

Интересно, как Мишель ЛаВон Робинсон Обама теперь живет и работает вне стен Белого дома и какая она в качестве жены и матери? Далее приведены уроки, которыми она однажды поделилась с нами. Они только подтверждают, что

миссис Обама — такой же человек, как и все мы, и соблюдение простых правил делает ее брак крепким, а материнство — достойным подражания.

1. Для жен нет ничего более страшного, чем мысль о другой женщине, стремящейся завоевать внимание и привязанность ее мужа. Нет ничего больнее, оскорбительнее и унизительнее этого.

2. Брак процветает, только если супруги работают как одна успешная команда, когда и муж, и жена верят, что общая победа гораздо важнее соперничества в семье. Хорошим брак делает только тяжелая совместная работа над ним.

ФОТО: Мишель Обама восхитила праздничным образом:

3. Ваши дети наблюдают за вами и на основании этого формируют свое мнение о любви, верности и браке. Давайте им надежду, заставьте их захотеть построить такую же семью.

4. Мужья, помните: другие женщины выглядят привлекательно только потому, что кто-то хорошо о них заботится.

Трава всегда зеленее там, где лужайку регулярно поливают водой. Вместо того чтобы любоваться травой соседа, лучше хорошенько позаботьтесь о своей.

Любой мужчина может восхищаться эффектной женщиной, но только настоящий джентльмен способен сделать свою женщину восхитительной и прекрасной.

ФОТО: Обама в последний раз прибыл в Афины в качестве президента:

5. Для успешного брака необязательно иметь большой дом, идеального супруга или супругу, дорогую машину или миллион долларов.

Даже при наличии всего перечисленного брак может быть неудачным. Залогом его успешности выступают честность, верность и самоотверженная любовь.

6. Люди из вашего окружения имеют огромное влияние на ваш брак. Друзья могут как укрепить, так и разрушить его. Будьте бдительны, выбирая товарищей.

ФОТО: Барак Обама защищает юбку своей супруги Мишель от ветра:

7. Если один из супругов пытается построить нормальные отношения в браке, а второй делает все, чтобы разрушить его, у них ничего не получится. Брак можно сохранить только в том случае, если муж и жена работают в команде.

8. Не принимайте вашу вторую половину как что-то само собой разумеющееся.

Не пользуйтесь ее добротой и кротостью и не злоупотребляйте ее доверием, потому что, потеряв этого человека, вы проведете остаток жизни, сожалея о своих ошибках.

Подготовлено по материалам The Minds Journal >>>

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