Найден приятный способ спасти поврежденную психику

Людям, которые страдают от затяжных депрессий, неуравновешенности и стрессов, специалисты рекомендуют освоить искусство выпечки.

Занятия выпечкой могут помочь людям с психическими расстройствами справиться со своей проблемой, пишет о заключении ученых МедикФорум, ссылаясь на данные MEDdaily.

Наблюдения британских психиатров показали, что такое хобби, как выпечка, оказывает столь сильное благотворное действие на психику, что подобную «кулинарную терапию» хотят включить в перечень официально рекомендуемых методов борьбы с психическими нарушениями.

«Занимаясь выпечкой, человек отвлекается от своих проблем и успокаивается. Достаточно поработать час в пекарне, чтобы ощутить эмоциональное облегчение», - заявили специалисты.

Ученые говорят, что запах хлеба относится к тем типам ароматов, которые оказывают стимулирующее действие на специфические участки мозга, ответственные за производство гормонов, запускающих у человека позитивное настроение.

Кроме того, свежеиспеченный горячий хлеб ассоциируется с теплым уютным домом и любящей семьей.

Также немаловажно, что люди видят результаты своего труда, что формирует ощущение контроля над ситуацией, крайне значимого для жертв расстроенной нервной системы.

Все это способствует оздоровлению психики, отметили эксперты.