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Полезный завтрак: банановые сырники с овсянкой

Русский TVNET/hochu.ua
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Иллюстративное фото | Фото: panthermedia.net/Ruslan Olinchuk/Scanpix

Если вы любите сырники, попробуйте приготовить их по рецепту, который мы предлагаем ниже. Это просто, полезно и очень вкусно!

Ингредиенты: творог – 150 г, банан – 1 шт., яйцо – 1 шт., овсянка – 3 ст. л., мука – 1 ст. л., сахар – 1 ст. л., корица по вкусу.

Приготовление:

1. Банан размять вилкой. Добавить корицу, сахар, хорошенько перемешать.

2. Ввести в банановую смесь яйцо и снова перемешать, добавить творог, муку и овсянку. Перемешать и жарить сырники на растительном масле до образования румяной корочки

Выкладывать сырную массу удобнее всего столовой ложкой.

А вот еще вариант, только без овсянки. Смотрите видео!

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