Дождались! Знакомьтесь с Хармони - первой в мире говорящей секс-куклой

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Mihai Blanaru/Scanpix

Познакомьтесь с Хармони - единственной в мире говорящей секс-куклой, которая «обладает 18 личностями». Она способна отвечать на вопросы и даже запоминать ваше любимое блюдо.

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В целях создания наиболее реалистичной сексуальной куклы дизайнеры выпустили робота, в которого можно легко влюбиться. Этf странная кукла получила имя Harmony 2.0,

она говорит с легким шотландским акцентом и может быть перепрограммирована в 18 разных личностей, включая стеснительных и сексуально раскрепощенных.

Опубликованное в Интернете видео показывает, как эта кукла говорит, называя секс «одним из самых потрясающих занятий в мире».

«Что ты думаешь о сексе?» - спрашивает Хармони создатель куклы Мэтт Маккален. «Секс - одно из самых потрясающих занятий в мире, - отвечает кукла. - Я не думаю, что с ним что-то не так». Хармони снабжается устойчивой памятью, которая позволяет ей выстраивать отношения со своими хозяевами и запоминать некоторые факты о них.

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«Идея робота заключается в том, чтобы помочь кому-то найти тот уровень общения, которого он не может добиться никакими другими способами,

- рассказывает Мэтт Маккален. - Вы имеете возможность сказать ей: «Я голоден, что мне съесть?». И она ответит: «Ну ты же сам говорил мне о том, что больше всего на свете любишь пиццу. Может, тебе стоит ее попробовать».

Создана первая в мире говорящая секс-кукла

Очень реалистично выполненная из силикона кукла содержит гибкий скелет, ей требуется 80 часов для работы от старта до финиша, у нее настраиваемый индивидуально размер гениталий и изменяющееся выражение лица. В стандартной комплектации кукла предоставляет покупателю 18 типов тела, включая и две мужские фигуры. Начальная стоимость - $6 500, но наиболее продвинутые версии будут продаваться по $12 000.

Создатели Хармони предусмотрели и вариант, исключающий сексуальные отношения. Этот робот поможет одиноким людям, которым просто требуется общение.

В данном случае словарный запас Хармони будет увеличен, чтобы он не ограничивался только сексуальными темами.

Сексуальная кукла является воплощением андроидов-компаньонов, о наступлении которых говорили многие писатели-фантасты. С каждым годом данная концепция становится все ближе к реальности, и хотя данная девушка не умеет ходить, она уже значительно больше похожа на человека, чем все прочие куклы.

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