Особый «пончик» поможет женщинам кайфовать во время секса

Это удивительное и простое изобретение сделает занятия сексом для женщин безболезненными. Эксперты разработали уникальный «пончик», который обещает убрать всю боль и доставить удовольствие при так называемом глубоком проникновении.

Статистика показывает, что 60% мужчин обеспокоены размером своего полового члена, и подавляющее большинство считают, что чем он больше, тем лучше.

Среди представителей сильного пола господствует мнение о том, что большой пенис доставляет истинное наслаждение женщине во время занятий сексом, но зачастую большие размеры - это и повод для большого дискомфорта и болей

в результате так называемого глубокого проникновения.

В США три четверти всех женщин признают, что такого рода интимные радости вызывают у них боли в те или иные периоды.

Конечно, причины болей во время секса могут быть разные, начиная от эндометриоза и заканчивая опухолями, а также инфекциями. Но чаще всего виновен именно слишком крупный размер пениса.

Именно поэтому данный «пончик» стоимостью в $70 поможет огромному количеству партнеров получать истинное наслаждение от занятий сексом, так как он контролирует глубину проникновения, тем самым выступая своего рода ограничителем.

Кроме того, для женщин с особыми формами влагалища, а также для тех, кто перенес опухоли гениталий, устройство станет настоящим спасением.

Статистика показывает, что эта категория представительниц прекрасного пола практически отказывается от половых сношений из-за болевых ощущений.

«Я сама страдала от болей во время секса много лет и молчала об этом, - рассказала создательница устройство Эмили Сойер. - В результате я все больше отдалялась от мужчин, которых любила.

И тогда мне пришла в голову идея оптимизировать глубину проникновения, после чего я и создала свой первый очень грубый прототип, который сегодня похож на монстра Франкенштейна, если сравнивать его с последней версией.

Он не был стерильным и удобным, но мои последние разработки практически совершенны. Именно поэтому на краудфандинговой платформе я достаточно быстро собрала нужные мне $50 000».