Медики назвали смертельно опасные ингредиенты на новогоднем столе

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/by SteveR-

Британские ученые в преддверии новогодних застолий исследовали съедобные и несъедобные праздничные украшения естественного происхождения на предмет безопасности. О том, какие из них могут привести к проблемам со здоровьем или даже смерти, сообщает The Guardian.

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Конфеты, торты, декор для выпечки – область применения этой смеси миндальной муки с сахарной пудрой разнообразна, но не безопасна. Главное здесь - не переборщить.

Миндаль содержит амигдалин, который при попадании в кишечник превращается в цианистый водород. Ядовитая жидкость практически мгновенно всасывается в кровь.

Но не спешите отказывать себе в удовольствии полакомиться этим десертом. Летальный исход возможен, однако человеку для этого придется съесть как минимум 35 килограммов марципана.

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Второй небезопасный продукт с красивого новогоднего стола – мускатный орех. Его также добавляют в кондитерские изделия или в состав пряностей для колбас. Используют его и как приправу к рыбе, салатам и другим блюдам. Но у мускатного ореха кроме вкусовых качеств есть и другие, менее безобидные. Он содержит миристицин, элемицин, а также сафрол.

Все это – вещества психоактивного действия, способные после непродолжительного чувства эйфории вызвать галлюцинации, тахикардию, зрительные нарушения, тошноту и потерю сознания.

К негативным эффектам может привести употребление всего полутора ядер ореха. Смертельные случаи здесь крайне редки из-за тошноты и рвоты, благодаря которым опасная концентрация вещества выводится из организма до момента всасывания в кровь.

Также в список опасных украшений для праздничного ужина вошли омела и молочай красивейший (или пуансеттия). Омела – неотъемлемая часть рождественского стола, но это растение содержит форатоксин. Это вещество, способное вызвать рефлекторную брадикардию, гипотензию, сужение сосудов кожи и скелетных мышц. А повреждение листьев и стеблей молочая приводит к высвобождению эфиров, которые провоцируют раздражение кожи.

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