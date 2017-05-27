Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Dmitry Sytnik/Scanpix

Исследователями из Дубая были проведены эксперименты, показавшие, что популярная кулинарная методика - приготовление пищи в алюминиевой фольге - связана с крайне опасными явлениями для организма. Ученые заявили, что металл может переходить в еду.

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Сотрудники Американского университета в Шардже готовили в ходе проекта разные виды мяса в соединении с традиционными для приготовления пищи ингредиентами - солью, овощами, водой. При этом они использовали различные температурные режимы, а также меняли время, отводимое на готовку. В результате учеными было установлено, что

использование алюминиевой фольги может стать причиной того, что в организм проникнет слишком большое количество металла.

«Еда, приготовленная в фольге, может содержать в шесть раз больше от ежедневно допустимого потребления этого металла», - сообщили авторы исследования.

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Помимо этого, эксперименты показали, что добавление специй повышало впитывание алюминия готовящимся мясом. По словам специалистов, во время их опытов

пища, приготовленная в кислых жидких растворах (лимонный сок и томатный соус), оказалась больше всего насыщена алюминием.

Отметим, что высокое потребление этого металла наука связывает с развитием болезней почек и костей, а также с болезнью Альцгеймера. Безопасным уровнем считается 40 мг в день.

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