Предложен оригинальный и простой метод засыпания

Качество ночного отдыха сильно снижается из-за недосыпа, но как можно быстро уснуть, если мозг не хочет отключаться от дневных проблем и навязчивых размышлений? Ученые из Канады предложили необычное решение проблемы.

Сотрудники Университета Саймона Фрейзера высказались о том, что

успешно бороться с бессонницей эффективно помогает визуализация: чтобы справиться с состоянием незасыпания, нужно с ее помощью «обмануть мозг».

По словам ученых, для успешного засыпания нужно ввести мозг в состояние, когда мысли заменяются зрительными образами.

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«Нужно выбрать любую букву в алфавите и назвать про себя любое слово, которое начинается с этой буквы. Желательно, чтобы оно не несло яркой эмоциональной окраски. Представьте, как может выглядеть эта буква и это слово. Можно придумать короткий рассказ о любом из слов», - рассказали эксперты.

Они отметили, что

с помощью такого метода у некоторых получается погрузиться в сон за пару минут, другим может потребоваться больше времени - минут 15-20.

Ранее специалисты рассказывали, что от навязчивых мыслей, мешающих заснуть, помогает «метод карандаша и бумаги». Нужно записать на листе бумаги беспокоящие размышления - это утихомирит волнение и поспособствует засыпанию. Причем писать надо строго вручную, так как использование гаджетов лишь усугубляет бессонницу.

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