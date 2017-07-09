Диетологи назвали «вредные» продукты, помогающие похудеть

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: panthermedia.net/Alena Dvorakova/Scanpix

Отнюдь не все продукты, которые принято считать вредными, на самом деле вредят фигуре - данное мнение группы западных диетологов опубликовало издание «Телеграф». При условии умеренного потребления даже свинина и стейки могут стать уместным дополнением к рациону, с помощью которого можно поддерживать стройность, уверяют специалисты.

Еще по этой теме

В частности, в список «вредных» продуктов, разрешенных экспертами к употреблению, вошел сыр. Этот продукт нередко критикуют за повышенную жирность и калорийность. Но диетологи заявили:

сыр содержит много белка, что обеспечивает долгое чувство сытости. Помимо этого, в нем содержится много минералов, в особенности кальция,

- благодаря такому составу съеденный кусочек сыра побуждает организм сжигать больше жира.

Оказались реабилитированы медиками и стейки. «Стейк не всегда плох для размеров талии. Фактически стейк из постной говядины небольших размеров едва ли содержит больше калорий, нежели куриная грудка. Как и яйца, стейк богат белком и поможет оставаться сытым дольше», - привели свои доводы врачи.

Реклама

Не стоит, по их мнению, полностью исключать из рациона и свинину. Исследование показало, что свиная вырезка может стать качественным источником белка с теми же преимуществами, что и постная говядина. Медики лишь призывают к употреблению небольших порций мяса. По их словам,

не стоит за один прием пищи съедать кусок больше ладони – в идеале нужно позволять себе половину этого объема.

Также напрасно демонизируются макароны, настаивают диетологи. Макаронные изделия из муки грубого помола дают насыщение, необходимое для того, чтобы обходиться без дополнительных перекусов, говорят они. Уже несколько проведенных исследований завершились одинаковым выводом ученых о том, что люди, которые едят макароны, более склонны к уменьшению массы тела и поддержанию стабильного веса.

Одним из лучших продуктов для худеющих людей, как убеждены врачи, являются орехи, даже несмотря на то, что в них содержится много жиров. Эти жиры натуральны и полезны, настаивают медики. Кроме того,

орехи богаты белком и клетчаткой, которые помогают стабилизировать уровень глюкозы в крови и тем самым защищают от обострений аппетита.

Главное, отмечают эксперты, в пищу нужно употреблять не жареные, а сырые орехи.

Еще по этой теме
Медики назвали жирные продукты для похудения

Медики назвали жирные продукты для похудения

Названы полезные для здоровья вредные привычки

Названы полезные для здоровья вредные привычки

Вредное полезно: открыт механизм «пищевого парадокса»

Вредное полезно: открыт механизм «пищевого парадокса»


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 590 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 160000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 26800 EUR

reklama.vesti.lv

Бывший повар студии Юлии Высоцкой пожаловался на рабский труд Showbiz

Бывший повар студии Юлии Высоцкой пожаловался на рабский труд

NASA показало «голову динозавра» на Марсе Hi-Tech

NASA показало «голову динозавра» на Марсе

200 экскаваторов в Китае за ночь дружно снесли старую эстакаду Hi-Tech

200 экскаваторов в Китае за ночь дружно снесли старую эстакаду

Американка показала «спиннер для груди» в действии Hi-Tech

Американка показала «спиннер для груди» в действии

Вдова экс-солиста «Иванушек» откровенно о его смерти Showbiz

Вдова экс-солиста «Иванушек» откровенно о его смерти

Здоровье

Научные открытия

lsm.lv


Самые популярные

SS.lv - ОБЪЯВЛЕНИЯ

CITY24.LV
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
LOĢISTIKAS MENEDŽERA ASISTENTU/- ...
CHIEF ACCOUNTANT
CHIEF ACCOUNTANT
GALVENAIS GRĀMATVEDIS
GALVENAIS GRĀMATVEDIS
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS
TIRDZNIECĪBAS SPECIĀLISTS
http://alkoutlet.lv

Темы

 