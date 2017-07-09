Диетологи назвали «вредные» продукты, помогающие похудеть

Отнюдь не все продукты, которые принято считать вредными, на самом деле вредят фигуре - данное мнение группы западных диетологов опубликовало издание «Телеграф». При условии умеренного потребления даже свинина и стейки могут стать уместным дополнением к рациону, с помощью которого можно поддерживать стройность, уверяют специалисты.

В частности, в список «вредных» продуктов, разрешенных экспертами к употреблению, вошел сыр. Этот продукт нередко критикуют за повышенную жирность и калорийность. Но диетологи заявили:

сыр содержит много белка, что обеспечивает долгое чувство сытости. Помимо этого, в нем содержится много минералов, в особенности кальция,

- благодаря такому составу съеденный кусочек сыра побуждает организм сжигать больше жира.

Оказались реабилитированы медиками и стейки. «Стейк не всегда плох для размеров талии. Фактически стейк из постной говядины небольших размеров едва ли содержит больше калорий, нежели куриная грудка. Как и яйца, стейк богат белком и поможет оставаться сытым дольше», - привели свои доводы врачи.

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Не стоит, по их мнению, полностью исключать из рациона и свинину. Исследование показало, что свиная вырезка может стать качественным источником белка с теми же преимуществами, что и постная говядина. Медики лишь призывают к употреблению небольших порций мяса. По их словам,

не стоит за один прием пищи съедать кусок больше ладони – в идеале нужно позволять себе половину этого объема.

Также напрасно демонизируются макароны, настаивают диетологи. Макаронные изделия из муки грубого помола дают насыщение, необходимое для того, чтобы обходиться без дополнительных перекусов, говорят они. Уже несколько проведенных исследований завершились одинаковым выводом ученых о том, что люди, которые едят макароны, более склонны к уменьшению массы тела и поддержанию стабильного веса.

Одним из лучших продуктов для худеющих людей, как убеждены врачи, являются орехи, даже несмотря на то, что в них содержится много жиров. Эти жиры натуральны и полезны, настаивают медики. Кроме того,

орехи богаты белком и клетчаткой, которые помогают стабилизировать уровень глюкозы в крови и тем самым защищают от обострений аппетита.

Главное, отмечают эксперты, в пищу нужно употреблять не жареные, а сырые орехи.

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