3 неожиданно полезных для кожи лица продукта

Американский косметолог и дерматолог Эрин Гилберт заявила, что некоторые продукты незаслуженно считаются опасными для кожи. Им приписываются способности вызывать аллергию и раздражения - но так ли это не самом деле?

Эксперт выделила продукты, которые, по ее словам, полезны для здоровья кожи как в виде масок и скрабов, так и при употреблении в пищу. В частности, она посоветовала не бояться пить кофе.

«Кофе – это мощный природный антиоксидант, который защищает кожу от вредного воздействия свободных радикалов, а также ультрафиолета»,

- отметила специалист. В день, по ее мнению, можно выпивать до трех больших чашек, но строго без сахара.

Также полезным для кожи оказалось красное вино. Но, как пояснила косметолог, это справедливо, если в качестве закуски используются фрукты, а выпивается не более бокала в день.

Тем, кто предпочитает закусывать шоколадом, следует знать, что его комбинация с алкоголем легко может вызывать неприятные аллергические проявления.

Помимо этого Эрин Гилберт посоветовала поддерживать тонус кожи томатной пастой или томатным соком.

«Помидоры богаты витаминами А, С и Е, бета-каротином, их применение в косметологии обусловлено способностью бороться с угрями и пигментацией, придавать коже здоровый вид», - поделилась специалист, напомнив попутно о том, что нужно избегать продуктов с сахаром даже в этой нише.