Названы смертельные признаки инсульта и инфаркта

На пресс-конференции в Москве лечащие врачи рассказали журналистам об опасных признаках инфаркта и инсульта. По словам медиков, знание таких симптомов может спасти человеку жизнь.

В частности, руководитель регионального сосудистого центра при больнице имени Вересаева в Москве Андрей Серопегин сообщил о симптоматике мозгового удара.

«В первую очередь при инсульте может появиться резкая головная боль, меняется конфигурация лица, появляется асимметрия», - отметил эксперт.

Также при инсульте человек может внезапно утратить способность говорить и распознавать речь, возникает пространственная дезориентация. Другой характерный признак - сильная слабость или полный паралич конечностей.

Что касается инфаркта, его симптомы перечислил главный кардиолог Северного административного округа Москвы Заур Шогенов.

«Первый признак сердечного приступа – это боль за грудиной и (или) в левой половине грудной клетки, отдающая в шею, нижнюю челюсть и левую руку,

- сказал в частности врач.

Шогенов добавил, что признаки инфаркта у человека проявляются по нарастающей – самые ранние возникают за некоторое время до удара. На них просто не обращают внимание, констатировал специалист.

Сильная одышка, липкий холодный пот, перебои в работе сердца, - это то, что требует немедленного реагирования и обращения за медпомощью, подсказал кардиолог.

По мнению эксперта,

сильнее всего рискуют пострадать от инфаркта люди с повышенным уровнем холестерина, на фоне которого в сосудах размножаются атеросклеротические бляшки.

Отказ от вредных привычек и активный образ жизни врач назвал лучшей профилактикой сердечных приступов.