Эксперты назвали продукты, которые нельзя замораживать

Есть ряд продуктов питания, которые теоретически можно заморозить, но употреблять их после этого нельзя. Специалисты рассказали, что именно не подлежит хранению в морозилке.

Одним из продуктов, которым противопоказана заморозка, являются куриные яйца. По словам экспертов, слишком низкая температура заставит яйцо треснуть – это произойдет из-за расширения белка и желтка, аналогично тому, как треснет на морозе бутылка с водой.

Также заморозку не переносят продукты, содержащие в своем составе сливки - мягкие сыры, майонезы, соусы. В то же время взбитые сливки, натуральный творог и цельное молоко замораживать вполне возможно,

отметили санитарные врачи.

Кроме того, замораживание портит, лишая вкуса и текстуры, овощи и фрукты, содержащие много влаги. Неправильно отправлять в заморозку и сырой картофель – его нужно держать только в прохладном месте. Но приготовленный картофель можно смело замораживать и разогревать в последующие дни, уверяют эксперты.

«Не храните в морозилке плохо упакованные продукты, консервы, панировочные сухари.

Негерметично закрытые продукты при заморозке кристаллизуются, есть их будет практически невозможно. Консервы, сухари и другие продукты длительного хранения просто не нуждаются в морозилке»,

- рассказали эпидемиологи.

Категорически нельзя, по их словам, замораживать размороженные уже однажды продукты – это приводит к многократному увеличению количества бактерий на них, и употреблять их крайне опасно для здоровья.

Также не нужно помещать в морозильную камеру и холодильник горячие свежеприготовленные блюда – только после охлаждения до комнатной температуры. Если горячее окажется в холодильнике, оно разогреет окружающее пространство, и риск размножения бактерий на всех соседних продуктах сразу сильно возрастет.