Эксперты рассказали, что должно быть в новогодней аптечке

Эксперты рассказали, какие лекарства и препараты должны быть обязательно в новогодней аптечке. Они помогут в решении самых разных типичных проблем со здоровьем, которые порой наблюдаются у отмечающих праздники людей.

Новогодние праздники являются самыми любимыми для людей во всем мире, и многие не способны отказать себе в удовольствии немного переборщить.

Поэтому, когда у нас появляются такие симптомы, как метеоризм или боли в голове, а также сильная изжога, мы невольно начинаем искать способы поправить свое состояние.

Врачам известны наиболее типичные симптомы новогодних расстройств, и поэтому они дали советы о том, что в первую очередь необходимо иметь в новогодней аптечке.

К примеру, туда следует положить различные средства от простуды и гриппа. В зимний сезон люди чаще простужаются, а в новогодние праздники почему-то обращают меньше внимания на защиту от холодов, что приводит к появлению насморка, кашля и повышению температуры.

Кстати, о кашле. Обязательно позаботьтесь о каких-то средствах борьбы с этим расстройством. К примеру, приобретите сироп от кашля, который одинаково хорошо помогает при сухой и влажной его разновидностях.

Не лишним будет положить в новогоднюю аптечку и таблетки против диареи, поскольку количество расстройств желудка в праздничный период резко увеличивается. Иногда у столкнувшихся с этой проблемой в острой форме людей уже не бывает ни сил, ни времени отправиться в аптеку.

Сделайте выбор в пользу таблеток, которые содержат лоперамид. Этот ингредиент замедляет работу всей системы кишечника до нормальных темпов, в результате чего организм начинает адекватно усваивать жидкость и соли.

Разумным будет наличие в новогодней аптечке средств от несварения, поскольку в праздники мы зачастую злоупотребляем продуктами питания и напитками. Позаботьтесь об обезболивающих вроде аспирина и нурофена, а также средствах против похмелья, которые эффективно справляются с такими симптомами, как жажда, усталость, головные боли, тошнота и головокружение. Наконец, в вашей аптечке обязательно должны присутствовать инструменты первой помощи на случай тех или иных ран и ожогов, включая жгут, бинты, обеззараживающие препараты и тому подобное.