Как подготовить печень к новогоднему застолью

По мнению гастроэнтерологов, праздничное застолье в 12 часов ночи — это настоящее испытание для организма, в особенности для печени. Медики считают, что к такому событию следует заранее подготовиться.

Чтобы не давать организму повышенную нагрузку, предновогодний день 31 декабря лучше провести как можно легче в плане гастрономии. Специалисты предложили употреблять пищу в предновогодний день не более двух-трех раз (за исключением случаев, когда есть специальные рекомендации врача). Такой режим дает возможность «отдохнуть» поджелудочной железе.

Каждый дополнительный перекус активирует выработку железой инсулина – гормона, который стимулирует в печени процессы, заставляющие активно поглощать глюкозу клетками других тканей организма.

У человека при этом появляется чувство повышенного аппетита, с которыми связаны переедание и набор лишнего веса, а также возрастает риск внутренних воспалений.

Вся еда должна быть как можно менее «тяжелой» - предпочтительнее отварной или приготовленной на пару.

Также, по словам медиков, лучше полностью исключить из рациона любого рода сладости, включая фруктовые соки.

Перед едой эксперты посоветовали выпивать стакан чуть теплой воды, можно с несколькими каплями сока лимона. В течение дня пейте только воду и некрепкий свежезаваренный чай, кофе – не более чашки.

Обильное питье в предпраздничный период способствует более активному очищению печени и организма от токсичных и нездоровых компонентов. Это поможет органу лучше справиться с алкоголем, который часто употребляется за новогодним столом в большем, чем обычно, объеме.