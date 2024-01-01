5 обязательных продуктов в рационе каждой женщины

Все мы хотим оставаться молодыми и здоровыми как можно дольше, для чего ходим к косметологу, делаем уколы красоты и многое другое. Но можно ограничиться правильным питанием. Главное - включить в свой рацион эти 5 продуктов.

Как мы знаем, женское здоровье и красота требуют внимания и постоянной заботы. И несколько правил ежедневного рациона - один из обязательных пунктов. Итак, какие важные продукты стоит есть каждый день.

Молочные продукты

Не просто так сыры и йогурты - основная часть рациона француженок, которые славятся своей стройностью и красотой.

Все дело в том, что главным микроэлементом всех молочных продуктов является кальций. Он необходим организму для поддержания здоровья зубов, волос и ногтей.

Если вам противопоказана лактоза - замените молочные продукты сыром тофу и орехами.

Красная рыба

Как мы знаем, жирные сорта рыбы содержат в себе незаменимые для женского здоровья Омега-3 кислоты. Эти вещества помогают нам добиться упругой и эластичной кожи, защищают клеточную мембрану от повреждений.

Если вы будете есть красную рыбу, то гарантированно отсрочите появление преждевременных морщин и сохраните овал лица.

Диетологи рекомендуют употреблять семгу, лосось или горбушу как минимум дважды в неделю.

Витамин С

Как мы знаем, витамин С незаменим для женской красоты, а значит - следует налегать на продукты с большим его содержанием. Стоит иметь в своем рационе такие продукты, как киви, клюква, цитрусовые и болгарский перец.

Брокколи

Ученые выяснили, что благодаря высокому содержанию витаминов группы В брокколи оказывает благоприятное воздействие на нервную систему, препятствуют размножению вредных бактерий в организме.

Регулярное употребление этого овоща улучшает деятельность всего организма и продлевает его молодость. Женщинам рекомендуется употреблять брокколи минимум 2 раза в неделю.

Горький шоколад

Да, шоколад очень полезный и незаменимый для женщин продукт. В его состав входят магний, марганец, медь, цинк и фосфор - все эти минералы отвечают за укрепление костной ткани, а также помогают улучшить гормональный фон. Правда, врачи рекомендуют не увлекаться и съедать не более 25 граммов горького шоколада в день.