Как не переесть на Лиго: 5 советов специалиста по питанию

Какое Лиго без вкусного поджаристого шашлыка, пива и сыра с тмином? Однако специалист по питанию Рижской 1-й больницы Лиене Сондоре напоминает: еда – не главный атрибут праздника. С древних времен главные ритуалы – это пение, танцы вокруг костра и плетение венков. Поэтому рассказываем, как чрезмерной едой не испортить себе праздник. Тем более что на этот раз Янова ночь выпала на выходные, а в понедельник многим из нас нужно будет вернуться на свои рабочие места.

1. Шашлык может содержать канцерогенные вещества...

...если его приготовить неправильно. Чтобы сделать мясо мягче, используется маринад. Тем не менее лучше отказаться от высококалорийной заправки в виде майонеза и уксуса, отдав предпочтение специям, кефиру, фруктовым сокам, газированной воде или лимону, добавив немного растительного масла.

Выдерживать мясо в маринаде нужно недолго, и лучше не использовать алюминиевую посуду (под воздействием кислот алюминий может растворяться и попадать в пищу, а также портит вкус блюда).

Мариновать мясо нужно обязательно, потому что при жарке на углях выделяются канцерогенные соединения – полициклические ароматические углеводороды.

Они образуются в момент, когда жир с мяса попадает на угли. С дымом он поднимается и оседает на поверхности мяса, накапливаясь в очень приличных количествах. Поэтому мясо должно быть запечено, а не сожжено.

2. Какое мясо выбрать? Все зависит от вкусовых пристрастий и...

...состояния здоровья. Если у человека есть проблемы с обменом веществ, заболевания сердца и сосудов, подагра и другие нарушения здоровья, то предпочтение лучше отдать шашлыку из лосося и форели. А если вы недавно перенесли операцию, сидите на специальной диете в соответствии со своим диагнозом, то

лучше не рисковать и в праздник все же отдать предпочтение привычной еде: есть много альтернативных рецептов для овощных и сырных блюд, а также зерновых и напитков.

3. Говорят, что нельзя есть за два часа до сна, а если собираешься не спать всю ночь...

Еще раз отмечу: праздник Лиго означает быть вместе, в движении, петь песни, танцевать, а не сидеть за столом всю ночь напролет. Максимум что можно съесть за ночь – 100-150 граммов шашлыка, а не целый килограмм. Чтобы не переедать, лучше всего заранее спланировать, что будет на праздничном столе, кто что принесет – одни гости, допустим, сыр с тмином, другие испекут пирог с ревенем.

4. Шашлык лучше всего сочетать с...

...зеленью и легкими салатами. Также можно просто с овощами – сейчас сезон кабачков, помидоров, молодых огурчиков, баклажанов, сладкого перца. Картофель лучше всего есть запеченный. Какой праздничный стол без сыра и зерновых, особенно если хлеб испечен в домашних условиях.

Если есть все же желание отведать «тяжелые салаты» с майонезом и сметаной, то нужно помнить: такие на свежем теплом воздухе могут храниться недолго. Поэтому для них лучше использовать переносную сумку-холодильник.

Употреблять нужно только проверенную и правильно приготовленную еду! Своевременно продумав, как праздник пройдет на свежем воздухе, какие продукты взять с собой, если нет возможности положить их в холодильник.

5. Детям не стоит налегать на...

...чипсы, сладости и газированные напитки. Хотя очень часто именно они предлагаются к праздничному детскому столу.

Лучше заменить эти лакомства сладкой соломкой из морковки, кукурузой, огурчиками, помидорами черри и другими полезными продуктами.

Иначе праздник для ребенка может закончиться неприятностями в виде болей в животе и диарее. И не забывайте про воду: никакая газировка не заменит обычную и так нам необходимую H2O.