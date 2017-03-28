Попугай, поющий дуэтом с самим собой, позабавил Сеть

В Интернете набирает популярность забавное виде, на котором запечатлено, как панамский амазон по кличке Куиппо поет дуэтом с... самим собой.

На кадрах видно, как попугай слушает запись своего пения на гаджете и начинает вторить ему. Выступление пернатого артиста продолжается довольно долго.

Иногда он замолкает, словно предоставляя возможность показать свой вокальный талант и электронному «двойнику».

А потом вновь продолжает исполнять веселую песню вместе с ним.

Где и когда состоялся этот забавный «концерт», неизвестно, но посмотреть его явно стоит. Просто чтобы лишний раз улыбнуться!

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