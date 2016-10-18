Знакомьтесь: такса Крузо - самое популярное животное в Сети

В воскресенье, 23 апреля, в Нью-Йорке вручили награды Shorty Awards 2016 за активность и успехи в социальных сетях. Победителем среди животных признана очаровательная такса по кличке Крузо.

Хозяева пса, проживающие в Канаде, регулярно публикуют фото своего любимца в различных образах.

Число посмотревших видеозаписи с участием Крузо на YouTube перевалило уже за 44 миллиона, на его страницу в Facebook подписаны более полутора миллиона человек.

Крузо даже стал лицом настенного календаря на 2017 год. Смотрите фото и видео!

Фото из Instagram:

"Caught that dang wabbit slinkin' around my house again.." ~ Crusoe A post shared by Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) on Apr 9, 2017 at 4:59pm PDT

Фото из Instagram:

"It's one of those days where you spend more time getting dressed to go outside than you actually spend outside" ~ Crusoe A post shared by Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) on Mar 4, 2017 at 8:44am PST

Фото из Instagram:

"Big debate tomorrow! Stay tuned for my video! 😉 Tag a friend who shouldn't miss it!!" ~ Crusoe A post shared by Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) on Oct 18, 2016 at 1:47pm PDT

Фото из Instagram:

"Australia fans, did you see me on @morningshowon7 this morning?! (Video link in my profile)" ~ Crusoe Thanks to @puppydoggyclothes for this custom tailored outfit! A post shared by Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) on Apr 5, 2017 at 5:27pm PDT

Фото из Instagram:

"If you could please try to be quiet while you get ready for work... that'd be great." ~ Crusoe A post shared by Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) on Apr 10, 2017 at 8:11am PDT

Фото из Instagram:

"What do you want on your pizza?! #NationalPizzaDay " ~ Crusoe A post shared by Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) on Feb 9, 2017 at 2:17pm PST

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Surprise! I decided to tag along with Mum and Dad on their anniversary weekend to Quebec City because hey, what's an anniversary without ME?!" ~ Crusoe #quebeccity A post shared by Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) on Jan 28, 2017 at 9:25am PST

Фото из Instagram:

"Getting ready for my last night in NYC, thinking I might just spark a revival of #sexandthecity " ~ Crusoe A post shared by Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) on Jan 21, 2017 at 3:46pm PST

Фото из Instagram:

"We did it!!!!! We won a #ShortyAwards OMG can't believe it! Thanks to all out AMAZING fans for their love and support! Couldn't have done it without you!!" ~ Crusoe Shoutout to @harlowandsage who are equally deserving of this award! A post shared by Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) on Apr 23, 2017 at 4:07pm PDT

Видео:

"Blizzard problems? Just give me a call or tag someone who should!" ~ Crusoe #blizzard #blizzard2017 #snowday A post shared by Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) on Mar 14, 2017 at 1:37pm PDT

Видео:

"The longgg little doggies!" ~ Crusoe #throwbackthursday A post shared by Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) on Apr 13, 2017 at 1:07pm PDT

Видео:

"How I help Mum with her workouts.. 😬😂" ~ Crusoe Does your pup help too? #throwbackthursday A post shared by Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) on Apr 20, 2017 at 12:55pm PDT

Видео:

"I should have humans doing this for me..." ~ Crusoe #fridayfun #traveling #luggage #weekendtrip A post shared by Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) on Apr 7, 2017 at 9:28am PDT

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