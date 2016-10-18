Знакомьтесь: такса Крузо - самое популярное животное в Сети

В воскресенье, 23 апреля, в Нью-Йорке вручили награды Shorty Awards 2016 за активность и успехи в социальных сетях. Победителем среди животных признана очаровательная такса по кличке Крузо.
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Хозяева пса, проживающие в Канаде, регулярно публикуют фото своего любимца в различных образах.
Число посмотревших видеозаписи с участием Крузо на YouTube перевалило уже за 44 миллиона, на его страницу в Facebook подписаны более полутора миллиона человек.
Крузо даже стал лицом настенного календаря на 2017 год. Смотрите фото и видео!
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Фото из Instagram:
Видео:
Видео:
Видео:
Видео:
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