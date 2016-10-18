Знакомьтесь: такса Крузо - самое популярное животное в Сети

 

Фото: instagram.com/crusoe_dachshund

В воскресенье, 23 апреля, в Нью-Йорке вручили награды Shorty Awards 2016 за активность и успехи в социальных сетях. Победителем среди животных признана очаровательная такса по кличке Крузо.

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Хозяева пса, проживающие в Канаде, регулярно публикуют фото своего любимца в различных образах.

Число посмотревших видеозаписи с участием Крузо на YouTube перевалило уже за 44 миллиона, на его страницу в Facebook подписаны более полутора миллиона человек.

Крузо даже стал лицом настенного календаря на 2017 год. Смотрите фото и видео!

Фото из Instagram:

"Caught that dang wabbit slinkin' around my house again.." ~ Crusoe

A post shared by Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) on

Фото из Instagram:

"It's one of those days where you spend more time getting dressed to go outside than you actually spend outside" ~ Crusoe

A post shared by Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) on

Фото из Instagram:

"Big debate tomorrow! Stay tuned for my video! 😉 Tag a friend who shouldn't miss it!!" ~ Crusoe

A post shared by Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) on

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

"If you could please try to be quiet while you get ready for work... that'd be great." ~ Crusoe

A post shared by Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) on

Фото из Instagram:

"What do you want on your pizza?! #NationalPizzaDay " ~ Crusoe

A post shared by Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) on

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

Фото из Instagram:

"Getting ready for my last night in NYC, thinking I might just spark a revival of #sexandthecity " ~ Crusoe

A post shared by Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) on

Фото из Instagram:

Видео:

"Blizzard problems? Just give me a call or tag someone who should!" ~ Crusoe #blizzard #blizzard2017 #snowday

A post shared by Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) on

Видео:

"The longgg little doggies!" ~ Crusoe #throwbackthursday

A post shared by Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) on

Видео:

"How I help Mum with her workouts.. 😬😂" ~ Crusoe Does your pup help too? #throwbackthursday

A post shared by Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) on

Видео:

"I should have humans doing this for me..." ~ Crusoe #fridayfun #traveling #luggage #weekendtrip

A post shared by Crusoe the Celebrity Dachshund (@crusoe_dachshund) on

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