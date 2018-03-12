Сеть поразила собака с «человеческим лицом»

Внимание пользователей Сети привлекли снимки пса породы ши-пу, мордочка которого очень напоминает человеческое лицо. Благодаря столь неординарной внешности собака обрела большую популярность, пишет BuzzFeed.

По признанию Шанталь Дежардин, владелицы животного, она сама никогда не замечала сходства своего пса с человеком.

Как отмечает издание, порода собак ши-пу была выведена в результате скрещивания пуделя и ши-тцу.

FOTO: Caters News Agency/Scanpix