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В Китае амурская тигрица родила пять детенышей

korrespondent.net
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Фото: скриншот видео

В зоопарке китайского Харбина амурская тигрица родила пятерых детенышей, что считается большой редкостью. Об этом сообщает CGTN.

Отмечается, что сейчас малыши чувствуют себя хорошо, но их матери приходится усиленно питаться и съедать по 20 яиц за каждый прием пищи и пить козье молоко, чтобы поддерживать здоровье.

Всего в мире осталось около пяти тысяч амурских тигров. Этот вид является одним из самых редких.

Ранее в зоопарке американского города Сент-Луис самка гепарда родила восемь детенышей – рекордное число для гепардов в неволе.

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