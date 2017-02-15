Беременная Шейк погрела животик на пляже в Калифорнии

Ирина Шейк
 

Ирина Шейк. Фото: AP/Scanpix

Супермодель Ирина Шейк, ожидающая первенца, провела День Святого Валентина в компании возлюбленного, голливудского актера Брэдли Купера. Влюбленную парочку сфотографировали на одном из калифорнийских пляжей.

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Ирина Шейк и Брэдли Купер отметили День всех влюбленных продолжительной прогулкой по одному из пляжей Калифорнии. Влюбленные, прихватив корзинку и покрывало для пикника, расположились неподалеку от океана и в полной мере насладились чудесным солнечным днем. Ирина и Брэдли полакомились закусками, после чего улеглись на покрывале.

Для прогулки Купер выбрал черные штаны и светлую футболку. Ирина предпочла полностью облачиться в черное. Кстати,

футболка модели не смогла скрыть ее сильно округлившийся живот, который она подставила под лучи калифорнийского солнца.

Отметим, что папарацци умудрились заснять влюбленную парочку, и фотографии с идиллического отдыха Шейк и Купера можно найти в свободном доступе в Интернете.

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Многочисленные поклонники Ирины, едва увидев свежие фото, немедленно рассыпались в комплиментах. Действительно,

Шейк выглядит великолепно, несмотря на то, что находится на шестом (а кто-то говорит, седьмом) месяце беременности.

Представители СМИ полагают, что Ирина и Брэдли станут родителями уже в начале лета.

Фото из Instagram:

Отметим, что пока ни модель, ни актер ни слова не сказали относительно будущего родительства.

Ирина отмалчивается, но регулярно выкладывает на своей официальной страничке в социальной сети Instagram фотографии.

Правда, на них манекенщица в основном позирует исключительно по грудь, старательно пряча живот.

Фото из Instagram:

Напомним, информация о том, что Ирина Шейк ждет ребенка, появилась после того, как российская модель прошлась в белье по подиуму на шоу Victoria's Secret зимой 2016 года.

Несмотря на старательно спрятанную в пеньюар фигуру, Ирине не удалось скрыть округлившийся живот.

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