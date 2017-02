Беременная Шейк погрела животик на пляже в Калифорнии

Bradley Cooper and Irina Shayk celebrated Valentine’s Day with a long walk and picnic on the beach. 💞👪💞#california #bradrina #irinashayk #bradleycooper #picoftheday #back #losangeles #hollywood #cute #mothertobe #supermodel #babe #love #pregnant #happy #babyonboard👶 #babyonboard #beach #valentines #day #picnic #parents #parentstobe

A post shared by Bradley Cooper & Irina Shayk (@bradrinaforever) on Feb 14, 2017 at 7:22pm PST