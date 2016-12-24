Ну как так можно молодеть? У Пугачевой просят рецепт чудо-эликсира

Новый снимок Примадонны российской эстрады уже успел наделать много шума в Сети. Поклонники сочли, что на нем артистка выглядит просто сногсшибательно для своих лет. Почитатели Аллы Борисовны не устают удивляться, как ей удается сохранять свежесть и молодость.
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Алла Пугачева в очередной раз восхитила своих многочисленных фанатов. На фотографии, которую разместила в Instagram подруга народной артистки России Марина Юдашкина, 67-летняя певица выглядит потрясающе.
Постройневшая Алла Борисовна заметно помолодела.
Одетая в стильный черно-белый костюм, с необычными аксессуарами и на каблуках, Примадонна выглядит на этом снимке очень счастливой и отдохнувшей.
Образ любимицы публики дополняют безупречный макияж, укладка и белоснежная улыбка.
Разумеется, подписчики не смогли обойти стороной такие перемены во внешности Пугачевой.
Многие заподозрили ее в использовании современных медицинских технологий, эликсира молодости и даже молодильных яблок.
Фото из Instagram:
«Помню у Аллы Борисовны была песенка «Пока я молодая, пока я не худая» - прямо-таки пророчество: чем старше, тем стройней и краше»,
«Как приятно смотреть на таких женщин… Многим есть чему поучиться – вроде возраст уже почтенный, а выглядят максимум на 45!»,
«Ничего себе. При полном параде, с прической и накрашена, костюмчик модный…», «Это Пугачева? Не верю! Невозможно так выглядеть в 67. Наверное, яблочек поела…» - оставляют пользователи восторженные комментарии в Сети.
Фото из Instagram:
Стоит отметить, что Пугачева не впервые удивляет публику подобным образом. До этого ее внешний вид уже вызывал резонанс общественности. Например, в одном из выпусков шоу «МаксимМаксим», приуроченном к Новому году,
Алла Борисовна появилась в коротком платье с открытыми плечами и с ультрамодным массивным украшением на шее.
Фото из Instagram:
После, уже на презентации фильма Федора Бондарчука «Притяжение»,
легендарная артистка позировала в платье-свитере и стильных мужских ботинках с высокими носками на хипстерский лад.
Фото из Instagram:
Многие убеждены, что подобные положительные перемены в образе певицы связаны с появлением в ее жизни деток – Гарри и Лизы.
Наследники Галкина и Пугачевой растут творческими, смышлеными и разносторонними.Еще по этой теме