Ну как так можно молодеть? У Пугачевой просят рецепт чудо-эликсира

Новый снимок Примадонны российской эстрады уже успел наделать много шума в Сети. Поклонники сочли, что на нем артистка выглядит просто сногсшибательно для своих лет. Почитатели Аллы Борисовны не устают удивляться, как ей удается сохранять свежесть и молодость.

Алла Пугачева в очередной раз восхитила своих многочисленных фанатов. На фотографии, которую разместила в Instagram подруга народной артистки России Марина Юдашкина, 67-летняя певица выглядит потрясающе.

Постройневшая Алла Борисовна заметно помолодела.

Одетая в стильный черно-белый костюм, с необычными аксессуарами и на каблуках, Примадонна выглядит на этом снимке очень счастливой и отдохнувшей.

Образ любимицы публики дополняют безупречный макияж, укладка и белоснежная улыбка.

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Разумеется, подписчики не смогли обойти стороной такие перемены во внешности Пугачевой.

Многие заподозрили ее в использовании современных медицинских технологий, эликсира молодости и даже молодильных яблок.

Фото из Instagram:

На празднике у друзей!🎊🎉💐с @alla_orfey A post shared by marinayudashkina (@marinayudashkina) on Mar 1, 2017 at 11:21am PST

«Помню у Аллы Борисовны была песенка «Пока я молодая, пока я не худая» - прямо-таки пророчество: чем старше, тем стройней и краше»,

«Как приятно смотреть на таких женщин… Многим есть чему поучиться – вроде возраст уже почтенный, а выглядят максимум на 45!»,

«Ничего себе. При полном параде, с прической и накрашена, костюмчик модный…», «Это Пугачева? Не верю! Невозможно так выглядеть в 67. Наверное, яблочек поела…» - оставляют пользователи восторженные комментарии в Сети.

Фото из Instagram:

Поздравляю Диму Билана с Днем рождения.Пусть Вселенная всегда "поворачивается"на твой голос и исполняет твои желания. A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Dec 23, 2016 at 9:57pm PST

Стоит отметить, что Пугачева не впервые удивляет публику подобным образом. До этого ее внешний вид уже вызывал резонанс общественности. Например, в одном из выпусков шоу «МаксимМаксим», приуроченном к Новому году,

Алла Борисовна появилась в коротком платье с открытыми плечами и с ультрамодным массивным украшением на шее.

Фото из Instagram:

Ну что,злопыхатели,возбудились? Это прекрасно!!!Значит жизнь продолжается.А сила моя в любви и поддержке поклонников.Еще раз убедиться в этом настоящее счастье. A post shared by ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) on Jan 10, 2017 at 8:27am PST

После, уже на презентации фильма Федора Бондарчука «Притяжение»,

легендарная артистка позировала в платье-свитере и стильных мужских ботинках с высокими носками на хипстерский лад.

Фото из Instagram:

#Repost @love_primadonna with @repostapp ・・・ Вчера Алла на премьере фильма "Притяжение" 😻😻😻 #allapugacheva#алла#пугачева#аллапугачева#примадонна#женщинакотораяпоет#притяжение#фильм#москва A post shared by Алла Пугачева (@allasuperstar) on Jan 25, 2017 at 11:40am PST

Многие убеждены, что подобные положительные перемены в образе певицы связаны с появлением в ее жизни деток – Гарри и Лизы.

Наследники Галкина и Пугачевой растут творческими, смышлеными и разносторонними.

























































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