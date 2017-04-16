«Сибирская Белоснежка»: 8-летняя девочка-альбинос из Якутии стала звездой Сети

8-летняя Нарияна — удивительно красивая девочка из Якутии, которую СМИ окрестили «сибирской Белоснежкой» за ее фарфоровую кожу и бездонные голубые глаза. На малышку уже обратили внимание многие западные издания, среди которых MailOnline и портал Yahoo.

Первоклассница Нарияна стала популярна благодаря необычной внешности. Девочка-альбинос с фарфоровой кожей, бесцветными ресницами, светлыми волосами и голубыми глазами привлекла внимание Интернет-пользователей после того, как ее снимки разместил на своей странице в Сети фотограф Вадим Руфов.

Instagram

Реклама

«Я нашел ее случайно в ИInstagram. Увидел в рекомендованных постах и сразу написал сообщение. Как оказалось, она соседка моих родственников.

При разговоре с мамой выяснилось, что девочке сложно находиться под солнцем, она ходит только в солнечных очках, поэтому решили ее снимать в студии.

Я пригласил их в Якутск, организовал фотосессию», — рассказал в одном из интервью Вадим.

Instagram

Мама девочки призналась, что у всех остальных членов ее семьи, являющихся коренными жителями Якутии, темные волосы и Нарияна — единственный альбинос в их семье.

Instagram

Когда я увидел её страницу в инстаграме, то сразу написал. И у меня в глазах сразу появился образ: черный купальник балерины и черные крылья, но, увы, черные крылья не нашлись...жалко A post shared by @vadim_rufov on Apr 16, 2017 at 8:44am PDT

Елена рассказала Siberian Time: «У нас уже есть много предложений от модельных и рекламных агентств, но

я не хочу, чтобы она работала. Ей нравится танцевать и рисовать в свободное время. Когда она вырастет, то сама выберет, кем хочет быть».

Уверены, в скором будущем мы обязательно увидим фотографии Нарияны в модных журналах





Instagram

Заодно я узнал, что есть цветы Орхидеи😂 спасибо @agency777weddingykt @lenevalena так к лицу эти яркие цветы🖒 A post shared by @vadim_rufov on Apr 16, 2017 at 8:55am PDT

Instagram

Она Снежная Королева...нет, тоесть Принцесса @lenevalena Спасибо за диадему и накидку @prokat_only_you_ykt 🖒 A post shared by @vadim_rufov on Apr 16, 2017 at 9:16am PDT

Instagram

Здесь она такая нежная, как цветок A post shared by @vadim_rufov on Apr 16, 2017 at 9:21am PDT

Instagram

Я ей говорю:"я ж тебя уже 2 часа мучаю, сердись на меня"...она типа сердится😆 A post shared by @vadim_rufov on Apr 16, 2017 at 9:36am PDT

Instagram

Еще порция красоты Md: @lenevalena Ph: @vadim_rufov Веночек: @prokat_only_you_ykt A post shared by @vadim_rufov on Apr 18, 2017 at 7:17pm PDT

Instagram

Еще по этой теме