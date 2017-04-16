«Сибирская Белоснежка»: 8-летняя девочка-альбинос из Якутии стала звездой Сети

8-летняя Нарияна — удивительно красивая девочка из Якутии, которую СМИ окрестили «сибирской Белоснежкой» за ее фарфоровую кожу и бездонные голубые глаза. На малышку уже обратили внимание многие западные издания, среди которых MailOnline и портал Yahoo.
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Первоклассница Нарияна стала популярна благодаря необычной внешности. Девочка-альбинос с фарфоровой кожей, бесцветными ресницами, светлыми волосами и голубыми глазами привлекла внимание Интернет-пользователей после того, как ее снимки разместил на своей странице в Сети фотограф Вадим Руфов.
Самый необычный человечек, которого я видел своими глазами. Девочка саха. Её зовут Нарияна @lenevalena. Она альбинос. Она невероятно артистична и целых 2 часа позировала на камеру. С первых секунд начали общаться будьто давно знакомы. Её глазки боятся яркого света. Не смотря на это получились отличные фотографии от которых я кайфую🤗 Чтобы не засорять ленту буду по чуть-чуть выкладывать. Спасибо родителям твоим и тебе, Нарияна, надеюсь еще увидимся👌Я очень рад был познакомиться с тобой🖖 Спасибо за платье @prokat_only_you_ykt, за шикарные цветы @agency777weddingykt и за предоставленную студию @nikola_foto #якутяночка #нарияна #альбинос #красота
«Я нашел ее случайно в ИInstagram. Увидел в рекомендованных постах и сразу написал сообщение. Как оказалось, она соседка моих родственников.
При разговоре с мамой выяснилось, что девочке сложно находиться под солнцем, она ходит только в солнечных очках, поэтому решили ее снимать в студии.
Я пригласил их в Якутск, организовал фотосессию», — рассказал в одном из интервью Вадим.
Два океана. С самого начала у меня не было никакого желания фотографировать её в детском образе. Пускай так детские фотографы фотографируют🙈 На удивление она меня поняла сразу и мы сделали много красивых фотографий. @lenevalena уникальный ребёнок. Таких очень мало. Немного сложновато было, так как глазки у неё очень чувствительные к свету. Но она большая молодец, сделала всё так, как надо✊😎 #якутяночка #нарияна #альбинос #красавица
Мама девочки призналась, что у всех остальных членов ее семьи, являющихся коренными жителями Якутии, темные волосы и Нарияна — единственный альбинос в их семье.
Елена рассказала Siberian Time: «У нас уже есть много предложений от модельных и рекламных агентств, но
я не хочу, чтобы она работала. Ей нравится танцевать и рисовать в свободное время. Когда она вырастет, то сама выберет, кем хочет быть».
Уверены, в скором будущем мы обязательно увидим фотографии Нарияны в модных журналах
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