Жуткое видео: как сразу несколько мужчин изгоняют дьявола из безумной девушки

На видеохостинге YouTube появилось видео изгнания дьявола из тела безумной девушки.
На кадрах записи видно, что обезумевшую женщину пришлось удерживать сразу нескольким крупным мужчинам, и все равно ей почти удается вырваться.
Тем временем на заднем плане видно, как
другой мужчина огромным молотом разбивает модель дома, где, как заявляется, поселились «злые духи», переселившиеся позже в женщину.
Судя по лицам, обряд экзорцизма происходил в одной из стран Юго-Восточной Азии, сообщает РЕН-ТВ.
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