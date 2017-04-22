Жуткое видео: как сразу несколько мужчин изгоняют дьявола из безумной девушки

 

Фото: скриншот видео

На видеохостинге YouTube появилось видео изгнания дьявола из тела безумной девушки.

На кадрах записи видно, что обезумевшую женщину пришлось удерживать сразу нескольким крупным мужчинам, и все равно ей почти удается вырваться.

Тем временем на заднем плане видно, как

другой мужчина огромным молотом разбивает модель дома, где, как заявляется, поселились «злые духи», переселившиеся позже в женщину.

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Судя по лицам, обряд экзорцизма происходил в одной из стран Юго-Восточной Азии, сообщает РЕН-ТВ.

Видео


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