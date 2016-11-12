Как живет жена российского олигарха: dolce vita в Дубае

25-летняя модель Ксения Царицына уже пять лет замужем за самарским бизнесменом Алексеем Шаповаловым. Супруг перевез красавицу и их детей в Дубай, и стройная брюнетка теперь регулярно выкладывает в свой Инстаграм яркие снимки из своей жизни в ОАЭ.
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На микроблог Ксении Царицыной подписаны уже более 200 тысяч Интернет-пользователей, и недавно модель поразила фолловеров, продемонстрировав им подарок супруга — кольцо с бриллиантом в 70 карат.
Многие комментаторы отметили, что похожее было у известной актрисы Элизабет Тейлор, а после ее смерти украшение продали с аукциона за 8,8 миллиона евро.
«Мой муж никогда не был скуп на подарки. Он посчитал, что 30 карат для меня слишком мало», — заявила Ксения в подписи к посту, правда, удалив ее через некоторое время.
В своем Instagram модель регулярно публикует яркие кадры в бикини, сделанные на пляжах Дубая, и кадры из фотосессий.
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