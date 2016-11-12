Как живет жена российского олигарха: dolce vita в Дубае

25-летняя модель Ксения Царицына уже пять лет замужем за самарским бизнесменом Алексеем Шаповаловым. Супруг перевез красавицу и их детей в Дубай, и стройная брюнетка теперь регулярно выкладывает в свой Инстаграм яркие снимки из своей жизни в ОАЭ.

На микроблог Ксении Царицыной подписаны уже более 200 тысяч Интернет-пользователей, и недавно модель поразила фолловеров, продемонстрировав им подарок супруга — кольцо с бриллиантом в 70 карат.

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70k A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on Apr 10, 2017 at 9:49am PDT

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Многие комментаторы отметили, что похожее было у известной актрисы Элизабет Тейлор, а после ее смерти украшение продали с аукциона за 8,8 миллиона евро.

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❤️❤️❤️❤️❤️ A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on Feb 14, 2017 at 1:58pm PST

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❤ A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on Feb 6, 2017 at 5:46am PST

«Мой муж никогда не был скуп на подарки. Он посчитал, что 30 карат для меня слишком мало», — заявила Ксения в подписи к посту, правда, удалив ее через некоторое время.

В своем Instagram модель регулярно публикует яркие кадры в бикини, сделанные на пляжах Дубая, и кадры из фотосессий.

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Человек должен быть писателем своей судьбы, а не читателем чужой😎 A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on Nov 12, 2016 at 8:52am PST

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Hot morning🔥🙏🏽 @dresscode.gallery A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on May 11, 2017 at 12:00am PDT

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Штаны большеваты стали☹️😎 A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on Jan 23, 2017 at 6:17am PST

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A post shared by Ksenia Tsaritsina (@ksenia_tsaritsina) on May 13, 2017 at 4:24am PDT

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