Королева красоты с изуродованным кислотой лицом вернулась к работе

Как ранее собщал Русский TVNET, в январе этого года 28-летняя победительница итальянского конкурса красоты «Мисс Романья-2007» Джессика Нотаро пережила кислотную атаку. Бывший бойфренд решил таким образом отомстить ей за то, что она его бросила. На днях девушка рассказала, что вернулась на прежнее место работы.

Финалистка конкурса красоты «Мисс Италия» Джессика Нотаро в январе 2017 года пережила страшную трагедию: ревнивый экс-бойфренд облил девушку кислотой. Эдсон Таварес

никак не мог смириться с тем, что красавица его отвергла: сначала инсценировал самоубийство, чтобы разжалобить Джессику, а затем перешел к угрозам.

Когда оскорбленный ухажер понял, что девушка к нему не вернется, он подкараулил ее на парковке и плеснул в лицо опасную жидкость.

ЧИТАЙ НА TVNET: Победительницу итальянского конкурса красоты облили серной кислотой

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После этого Нотаро больше двух месяцев провела в больнице и перенесла множество процедур.

Врачам удалось сохранить девушке зрение, а первые пластические операции можно будет проводить только через год.

Джессика уже посетила несколько телешоу, где рассказала свою историю и не постеснялась показать изуродованное лицо.

Instagram:

Muka sebelum dan selepas disimbah asid oleh bekas teman lelaki yang cemburu. Hati2 ya kaum wanita semua. Baca lagi di cari.com.my #CARI #simbahasid #ratucantikitali #GessicaNotaro A post shared by cari.com.my (@cari_internet) on Apr 21, 2017 at 3:12am PDT

Несмотря на трагедию,

девушка продолжает трудиться на прежнем месте: после победы в конкурсе красоты она начала дрессировать морских львов.

«Возвращаясь к работе, я хочу вдохновить женщин противостоять травле и агрессии», — сказала Нотаро. На этот год у Джессики уже запланировано одно представление.

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La mia forza..? Ecco qua💙 #sealions #otariaflavescens #patagonia #leonimarini #acquariodirimini A post shared by @gessica.notaro on Jun 22, 2017 at 9:34am PDT

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A post shared by Patrizia Mirigliani (@patriziamirigliani) on Jun 28, 2017 at 7:44am PDT

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A post shared by BIENMESABE PRODUCCIONES (@bienmesabep) on Jan 13, 2017 at 7:09pm PST

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A post shared by Simona Piccione (@simona.audrey) on Apr 30, 2017 at 6:32am PDT

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A post shared by Exclusivas Puebla (@exclusivas_puebla) on Jan 15, 2017 at 7:25pm PST

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