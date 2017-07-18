Эзотерический прогноз на конец июля: будьте яркими и счастливыми!

Давненько мы не прислушивались к советам Карины Егоровой - астропсихолога, целителя, биоэнерготерапевта, ведущего эксперта центра «Long Life» и автора программы по регенерации «Магия омоложения». А вот команда информационно-развлекательной передачи «Все Всегда Везде» делает это постоянно и всем советует!

«На дворе лето, и природа дарит нам невероятные краски и ощущения

- яркость цветовой гаммы просто зашкаливает! Так давайте и вы будете красивыми, яркими и счастливыми в эти дни»,

- призывает эксперт и с удовольствием делится полезной информацией о том, что нас ждет в период с 17 по 30 июля и каким цветам в какой день последних двух недель этого месяца стоит отдать предпочтение.

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