Эзотерический прогноз на конец июля: будьте яркими и счастливыми!

Давненько мы не прислушивались к советам Карины Егоровой - астропсихолога, целителя, биоэнерготерапевта, ведущего эксперта центра «Long Life» и автора программы по регенерации «Магия омоложения». А вот команда информационно-развлекательной передачи «Все Всегда Везде» делает это постоянно и всем советует!
- Победитель «Битвы экстрасенсов» предостерегает: мир ждет ужасный год! 20 января 2017 г.
- Узнай, что тебя ждет: гороскоп знаменитого Павла Глобы на 2017 год 11 декабря 2016 г.
- Только для женщин: вот что ждет каждую в 2017 году! 5 декабря 2016 г.
- Какие знаки Зодиака в 2017 году найдут любовь, а кого ждет расставание 29 ноября 2016 г.
- Кого в чем ждет успех в 2017 году: гороскоп Василисы Володиной 21 ноября 2016 г.
«На дворе лето, и природа дарит нам невероятные краски и ощущения
- яркость цветовой гаммы просто зашкаливает! Так давайте и вы будете красивыми, яркими и счастливыми в эти дни»,
- призывает эксперт и с удовольствием делится полезной информацией о том, что нас ждет в период с 17 по 30 июля и каким цветам в какой день последних двух недель этого месяца стоит отдать предпочтение.