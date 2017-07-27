У Анджелины Джоли случился лицевой паралич после развода

42-летняя Анджелина Джоли обычно предпочитает не распространяться о своем тяжелом разводе с 51-летним Брэдом Питтом. Однако на днях голливудская актриса дала подробное и откровенное интервью известному глянцевому журналу, в котором рассказала о страшных последствиях разрыва, который она пережила осенью прошлого года.

20 сентября 2012 года во всех мировых СМИ прогремела новость о разводе Анджелины Джоли и Брэда Питта. Долгое время паре удавалось хранить молчание о разрыве, но супруг голливудской актрисы признался, что они расстались из-за его алкогольной зависимости.

В новом интервью популярному изданию Vanity Fair Анджелина призналась, что

после развода она столкнулась с гипертонией, на фоне которой у нее развился паралич лицевого нерва,

к тому же она обнаружила, что на ее голове стало больше седых волос.

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«Не знаю точно, что стало причиной — менопауза или просто тяжелый год.

Иногда женщины в семье забывают о себе до тех пор, пока здоровье не напомнит им об этом…»

— рассуждает Джоли.

Отметим, что в 2014 году Джоли прошла через профилактическую двойную мастэктомию и реконструктивную пластическую операцию после того, когда она узнала, что имеет мутацию гена BRCA1, увеличивающую риск рака груди до 82%.































Aizvērt Анджелина Джоли со своими шестью детьми в Камбодже AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA AFP/AP/EPA/Reuters/LETA







Два года спустя знаменитая актриса также прошла через гистерэктомию. После этого она вступила в менопаузу. Джоли заявила, что

к лету 2016 года их отношения с Питтом стали очень плохими, однако сейчас бывшие супруги заботятся друг о друге и о своих детях.



































































Aizvērt Анджелина Джоли и Брэд Питт AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA AFP/REUTERS/LETA







Актриса отметила также, что не хочет, чтобы ее дети видели страдания мамы, и

для нее гораздо важнее плакать во время приема душа, а не на глазах у детей, которые должны понимать, что в их жизни все хорошо, и чувствовать себя в безопасности.

Сейчас Энджи чувствует себя намного лучше. Она смогла излечиться от паралича Белла благодаря иглоукалыванию. По словам супруги Брэда Питта, она полностью сконцентрирована на собственном здоровье и детях.















Aizvērt Как Анджелина Джоли отдыхает с детьми Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press Vida Press







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